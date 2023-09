Cierran parque de Walt Disney World en Florida tras avistamiento de oso negro

Magic Kingdom, el parque temático de Walt Disney World , que se encuentra en Florida, Estados Unidos, cerró de manera parcial luego de que un oso negro apareciera dentro de las instalaciones.

Y es que el avistamiento forzó el cierre para garantizar la seguridad de los visitantes del parque. Las atracciones como “Hall of Presidents” y “A Pirate’s Adventure-Treasures of the Seven Sea” quedaron totalmente suspendidas por varias horas.

Las autoridades del parque cerraron bajo el argumento de “dificultades técnicas”, sin embargo, la Comisión de Conservación de Pecas y Vida Salvaje de Florida (FWC) confirmó posteriormente que un oso fue detectado en un árbol dentro de las instalaciones.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FWC) está al tanto de un oso reportado en un árbol en la propiedad de Walt Disney en Magic Kingdom. Los biólogos del Programa de Manejo de Osos de la FWC, así como los agentes de orden de la FWC, están en la escena

