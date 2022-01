Madre critica a aerolínea por no vender boletos para personas no binarias

Una madre de Arizona, EUA, criticó a aerolínea Delta Airlines por negarle la compra de un boleto de avión de género ‘X’ para personas no binarias.

Dawn Harry de 52 años de edad evidenció su reclamo e inconformidad a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que aunque la aerolínea permite el género “X2 para personas no binarias, la cadena de aviones no se lo permitió”.

La Administración de Seguridad en el Transporte requiere que la reserva de la tarjeta de embarque coincida con su identificación emitida por el estado. La Administración de Seguridad en el Transporte acepta ‘X’ como marcador de género en las identificaciones estatales. El problema son las aerolíneas señaló Henry en uno de los tuits.

Tanto la madre como el hijo no pensaron que se llevarían esta sorpresa ya que cada vez es más normal que las identificaciones cuenten con la opción no binaria pero esto no fue tan fácil.

Asimismo descubrió que este problema por primera vez cuando intentaba hacer una reserva en línea para comprar un boleto como regalo de Navidad para su hijo adulto no binario.

Las únicas opciones de género en los sistemas de reservas en línea de Delta y Alaska Air son hombre o mujer continuó.

Por todo lo anterior, la mujer decidió compartir su situación en Twitter, en donde contó que a pesar de llamar para buscar una solución ésta no le fue dada.

Un portavoz de la aerolínea le dijo a NBC News que no es una solución fácil y requerirá varios departamentos y tiempo para lograrlo; sin embargo, dijeron que la opción no binaria se agregará en algún momento de este año.

Después de un tiempo en espera, un supervisor de Delta se puso al teléfono y me dijo que su sistema solo usa hombres/mujeres y que solo puedo usar uno de esos, le expliqué nuevamente que mi hijo adulto es no binario y LGBTQ. Su identificación es X y la TSA requiere que coincidan escribió la madre en Twitter.

No obstante, no le pudieron brindar otra solución más que elegir entre “hombre” o “mujer”; pero para poder volar requerían que el boleto marcara la denominación “X”; por lo que la madre señaló que, al no permitir elegir el género no binario, la aerolínea estaba discriminando a personas como su hijo, ya que no podrían viajar.

Pero tal como están las cosas, al menos con @Delta, las personas no binarias no pueden volar tuiteó Henry.

