VIDEO: Jóvenes se viralizan tras romper jacuzzi e inundar departamento que alquilaron

Salir de vacaciones es una experiencia gratificante, pero para muchos termina convirtiéndose en una pesadilla. Tal fue el caso de unas personas que inundaron el departamento que alquilaron tras utilizar el jacuzzi.

A través de TikTok se compartió un video en el que se puede ver cómo la casa que alquilaron terminó inundada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué terminó la casa inundada?

El usuario @almeja.flp documentó el caso y mostró cómo se formó una cascada de agua que terminó inundando el departamento que él y sus amigos alquilaban.

En la grabación se puede ver cómo el usuario entra a la habitación con jacuzzi y le dice a la persona que la esta usando que lo apague pues el agua esta cayendo como cascada en el piso inferior.

De pronto el agua comienza a caer con más fuerza y parece que hay una cascada en la casa por lo que los habitantes del inmueble terminan llamándole al propietario.

Inundación del departamento sorprende en redes

Cabe mencionar que el video se hizo viral rápidamente y muchos usuarios lamentaron el hecho. Incluso hubo quienes dijeron que se sentían desesperados ante la situación.

También hubo internautas que se preguntaron quién terminaría pagando por el incidente si los inquilinos o el dueño del lugar.

No sé esas ideas de arquitectos de poner un jacuzzi ahí, me pasó lo mismo en un hotel, y casi me mato por las escaleras o ¿No fue error de usuario por sobrepeso en el jacuzzi, fueron algunos comentarios de usuarios.

Hasta el momento se desconoce cuál fue el desenlace de la historia y dónde ocurrió el hecho.

¿Qué reparaciones corresponden al propietario de un inmueble rentado?

Cada país se rige por distintos códigos, incluso los términos de la renta de un inmueble varian dependiendo de la zona y si hay intermediarios.

De acuerdo con el Código Civil Federal (CCF) el propietario debe cubrir los gastos de reparaciones de un inmueble arrendado.

Cuando se trata de reparaciones mayores como modificaciones estructurales o de instalación también deben correr por cuenta del dueño del inmueble.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.