Joe Biden, el candidato demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Ya es oficial, Joe Biden será el candidato del Partido Demócrata para las elecciones de Estados Unidos a finales de 2024. El actual presidente del país de las ‘Barras y las Estrellas’ buscará continuar en el poder otros cuatros años y tiene el respaldo de su partido.

Biden necesitaba 1968 delegados para conseguir la nominación, una cifra que ya superó en las elecciones primarias presidenciales. De acuerdo con la información de The Associated Press, Joe Biden ya tiene 1972 delegados a su favor y con esto es un hecho que será candidato presidencial para las próximas elecciones.

El camino de Biden para ser el candidato del Partido Repúblicano quedó prácticamente libe. Se ‘enfrentó' a una oposición simbólica, en donde no tuvo complicaciones para ganar las elecciones primarias presidenciales. Aunque claro, un pequeño sector del partido no lo votaron porque están en contra del apoyo de Biden a la guerra de Israel en Gaza, sin embargo, su impacto no fue suficiente para que no llegara a la boleta.

Joe Biden se prepara para competir de nueva cuenta contra Donald Trump

Por otro lado, el Partido Repúblicano también tiene prácticamente definido a su candidato: Donald Trump. Si bien el ex presidente no ha logrado la cantidad de delegados necesaria, es el líder momentáneo en las elecciones y es cuestión de tiempo.

De acuerdo con The Associated Press, Trump tiene 1132 delegados a su favor y para ser candidato debe tener 1215. Su única competencia, Nikki Haley, quien abandonó la contienda después de que Trump ganara 14 de las 15 contiendas estatales el pasado Super Martes .

Considerando esto, es prácticamente un hecho que Joe Biden se volverá a medir con Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Esta será la primera revancha presidencial en más de 70 años en el país norteamericano.

