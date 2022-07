Hombre infectado con la viruela del mono se pasea en el Metro

Arturo M Henriques B, quien dice ser médico posteó una fotografía en su cuenta de Twitter la fotografía de un hombre que viajaba en el Metro y estaba visiblemente infectado de la viruela del mono, pues se ven lesiones en las piernas, aunque el usurario dice que también ámpulas en su cara.

De acuerdo al relató del médico, se acercó al hombre y le preguntó si estaba infectado y este le respondió con naturalidad que sí.

No pensé en poner nada de pero como nos quieren culpar solo a nosotros.. Pues cuento la historia de esta foto.. De un caso de V. Del mono en el metro en su momento álgido de contagio. pic.twitter.com/dizPSDMGA4 — Arturo M Henriques B (@arturohenriques) July 30, 2022

Al cuestionarle por qué no estaba aislado, este respondió que si médico no se lo había indicado, asegura que al comentarle que tal vez no entendió la instrucción, el hombre pidió que dejara de molestarlo.

Esto pese que cuando las lesiones son evidentes en el cuerpo, es la etapa más infecciosa de esta enfermedad, pero al tratar de hacer conciencia con los demás usuarios del Metro, estos dijeron no tener miedo, pues este virus es solo de hombres que tienen sexo con hombres.

El médico aseguró que en esta etapa puede contagiar a cualquiera.

¿En qué línea del Metro ocurrió esta situación?

Cabe mencionar que los hechos antes mencionados ocurrieron en el Metro de España, donde se han reportado al menos dos muertos por la viruela del mono y al menos 4 mil casos positivos.

La OMS declara emergencia sanitaria por viruela del mono

El pasado 23 de julio se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria por viruela del mono, una enfermedad que ha afectado a más de 15 mil 800 personas, cifra actualizada al 20 de julio de acuerdo con cifras de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

A través de redes sociales, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesu anunció que la viruela del mono se consideraba como emergencia sanitaria internacional.

El director general de la OMS dijo que el mundo tiene un brote que se ha propagado por todo el mundo rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión, sobre los cuales se sabe muy poco y que cumple con los criterios del Reglamento Sanitario Internacional.



