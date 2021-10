Cancelan juicio del ‘Hombre gato': el acusado no dejaba de maullar

Cuando el acusado ingresó al juicio, con su barba larga y en sandalias, nadie imaginaba lo que iba a suceder. Horas después se ganó el mote de ‘Hombre gato’, ya que no dejó maullar durante el juicio, pero todo podría ser una estrategia.

El ahora conocido como ‘Hombre gato’ en Argentina es el israelí Nicolás Gil Pereg, sujeto que conmocionó al país en 2019, cuando fue acusado de asesinar a su madre y a su tía con gran violencia y crueldad.

La historia del ‘Hombre gato’ no es para nada común, llegó a Latinoamérica en 2009 para abrir un restaurante, decía ser noruego y llamarse Floda Reltih, que no es otra cosa que Adolf Hitler leído al revés.

Quién es el “Hombre gato” y de qué se lo acusa

Gil Pereg es un exmilitar e ingeniero electrónico nacido en Israel hace 40 años, y sus abogados defensores consideran que el horror de la guerra generó un trastorno en su psiquis.

“Yo estaba en el ejército y vi todas las cosas que hacen ahí las criaturas de dos patas. Todos los daños, toda la muerte, la guerra, todo…todo, todo” declaró el acusado ante el perito. Como él se considera un gato, define a los demás como criaturas de dos patas.

El “Hombre gato” vivió algunos años en Argentina, donde la suciedad y el abandono se apoderaron de él. Años después, cuando su madre Pyrhia Saroussy, y su tía, Lily Pereg, lo visitaron, él las mató y las enterró en su casa, todo se descubrió en enero de 2019.

Arranca el juicio contra Gil Pereg, el hombre que se cree gato. Su ingreso a la audiencia lo hizo tranquilo sin maullar, a diferencia de otras ocasiones en las que su comportamiento dio que hablar. #GilPereg pic.twitter.com/EclxIG875P — Sofía Fernández (@Sofia_8833) October 26, 2021

Desde ese momento, ha permanecido en prisión esperando el juicio, que comenzó hace unos días. Sin embargo, durante su estadía en el presidio demostró comportamientos extraños, no se bañaba y comenzó a maullar.

Los peritos del juicio no han encontrado un trastorno psicológico de este tipo, por lo que consideran que puede ser una estrategia para ser declarado inimputable por el jurado.

El día del juicio del “Hombre gato”

Durante la primera jornada del juicio , que se llevó a cabo el pasado 26 de octubre, y ante los 12 ciudadanos que integran el jurado, Gil Pereg no paró de maullar.

La jueza, Laura Guajardo, le preguntó: “¿Señor Gil Pereg, este es su nombre?”, y él le respondió con un “miau”.

El momento en que Gil Pereg empezó a maullar en el juicio



Si bien durante el juicio intentaron calmarlo, él no dejaba de maullar incesantemente y con fuerza, hasta que el juicio debió suspenderse por un momento para trasladar al preso a otra habitación.

Por lo pronto no hay un veredicto para el juicio del “Hombre gato”, quien no para de maullar, quizás para distraer al jurado. Lo cierto es que la fiscalía le dijo al jurado que no se deje engañar, ya que Gil Pereg, según la abogada “estaba en pleno uso de sus facultades mentales y sabía lo que hacía” cuando asesinó a su madre y a su tía.

