Las únicas identificaciones válidas para subir un avión como mexicano en EUA en 2025

Se acaba el tiempo. A partir del 7 de mayo de 2025, los pasajeros adultos de 18 años o más deberán mostrar una identificación válida en el puesto de control para poder viajar en avión dentro de Estados Unidos. Desde esa fecha, quienes viven en ese país ya no podrán usar su licencia de conducir estándar, sino que deberán contar con una Real ID.

La ley Real ID, aprobada hace tiempo en EUA, establece estándares de seguridad más altos para las licencias e identificaciones emitidas por los estados. Después de que se cumpla el plazo para que entre en vigencia, no significa que quienes no la hayan tramitado no puedan volar, sino que deberán presentar otra identificación válida.

Quienes sean migrantes mexicanos y no puedan comprobar su estancia legal, deben saber que no pueden tramitar una real ID, según indicó el Gobierno de EUA.

¿Qué documentos alternativos sirven para volar en EUA?

Si no tienes un REAL ID, puedes utilizar otros documentos de identificación para volar adentro de EUA.



Pasaporte de EUA

Tarjeta de pasaporte de EUA

Tarjetas de viajero de confianza del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa

Tarjeta de residencia permanente

Tarjeta de cruce de fronteras

Una identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal/tribu india reconocida a nivel federal

Tarjeta HSPD-12 PIV

Pasaporte emitido por el gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador de transporte

Tarjeta de Autorización de Empleo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (I-766)

Credencial de marinero mercante

Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC)



¿Qué pueden usar los mexicanos en EUA?

Los extranjeros pueden seguir usando su pasaporte para viajar en avión, ya que en la lista se menciona el pasaporte extranjero. La Secretaría de Transporte acepta actualmente una identificación vencida hasta un año después de la fecha de expiración para todas las formas enumeradas anteriormente.

