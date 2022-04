Elon Musk propone comprar el 100% de Twitter para retirarlo de la bolsa

El multimillonario Elon Musk ofertó directamente a Twitter 41 mil millones de dólares en efectivo este jueves, argumentando que la red social necesita dejar de cotizar en la bolsa para convertirse en una plataforma para la libertad de expresión.

Elon Musk, que ya es el segundo mayor accionista de la compañía, dijo que Twitter tiene un potencial extraordinario por lo que planea desbloquearlo.

El precio de la oferta de Elon Musk, de 54,20 dólares por acción, representa una prima del 38% respecto del cierre de Twitter del 1 de abril, el último día de cotización antes de que se conociera su participación del 9.1% en la plataforma.

Musk rechazó una invitación para formar parte del directorio de Twitter esta semana después de revelar su participación, una medida que, según analistas, mostraba sus intenciones de comprar la empresa, ya que un puesto en el directorio habría limitado su participación a poco menos del 15%.

Elon Musk dijo en Twitter que era su mejor y última oferta y que reconsideraría su inversión si el consejo la rechazaba.

“Desde que hice mi inversión, me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá a este imperativo social en su forma actual. Twitter tiene que transformarse en una empresa privada (que no tiene acciones entre el público)", añadió.

Elon Musk busca que Twitter sea una plataforma de libertad de expresión

Elon Musk, que se define como un absolutista de la libertad de expresión, ha sido crítico con la plataforma de redes sociales y sus políticas, y recientemente realizó una encuesta en Twitter preguntando a los usuarios si creían que la red se adhería al principio de la libertad de expresión.

Las acciones de Twitter subían alrededor de un 2% a 46,69 dólares en Nueva York, donde eran las más negociadas, mientras que los títulos de Tesla caían alrededor de un 2%. Sobre la base de su precio de cierre del miércoles, de 45,85 dólares, la reacción del precio de las acciones de Twitter implicaba una probabilidad de un 29% de que Musk logre el negocio.

El valor total de la operación, de 41mil millones de dólares, se calculó sobre la base de 763.58 millones de acciones en circulación, según datos de Refinitiv.

Elon Musk, la persona más rica del mundo según el recuento de Forbes, vendió a finales del año pasado más de 15 mil millones de dólares de sus acciones de Tesla, alrededor del 10% de su participación en el fabricante de vehículos eléctricos, para saldar una obligación fiscal.

Musk ha acumulado más de 80 millones de seguidores desde que se unió a Twitter en 2009 y lo ha utilizado para hacer varios anuncios, incluido el de un acuerdo de privatización de Tesla.

