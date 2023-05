Elecciones Chile 2023: Inicia jornada electoral para el Consejo Constitucional

Este domingo 7 de mayo se realizarán las Elecciones Chile 2023 y más de 15 millones de personas en edad de votar emitirán su sufragio en las urnas distribuidas por toda la nación para elegir a los 50 miembros del Consejo Constitucional, quienes serán las personas de escribir y presentar el proyecto de Nueva Constitución a la población.

El Consejo Constitucional será el organismo que se encargará de discutir y aprobar los artículos que tendrá una nueva propuesta de Constitución. De esta manera, los chilenos buscarán reemplazar a la Carta Magna legada por los militares hace 42 años en medio de un ambiente lleno de intereses e indiferencias.

Los 50 miembros que integrarán el Consejo Constitucional para crear la nueva Constitución serán electos entre 351 candidatos que representan a tres pactos políticos y a dos partidos que compiten solos. Es decir, los electores deben votar por un candidato de alguna de las cinco listas en competencia, que son:

-Una de centroderecha

-Una de centroizquierda

-Una de izquierda (esta es la más cercana al presidente Gabriel Boric)

-Una del populista Partido de la Gente

-Una del conservador Partido Republicano (se le caracteriza por no interesarse en cambiar la constitución de los militares)

¿Es obligatorio votar en las Elecciones Chile 2023?

Las elecciones de consejeros constitucionales son obligatorias para toda la población que esté habilitada para emitir su sufragio y que viva en Chile. Recordemos que recientemente se aprobó un proyecto de ley que establece que todas las votaciones y plebicitos serán obligatorias y en caso de no acudir, las personas serán acreedoras a una multa.

En esta ocasión, los chilenos y chilenas que radican en el extranjero no podrán votar en estas elecciones, ya que son por circunscripición senatorial, es decir, por región. En las de plebiscito, que se realizarán el diciembre de este año, los connacionales sí podrán emitir su sufragio.

¿De cuánto es la multa si no acudo a votar en Chile?

Si lo chilenos no acuden a votar este 7 de mayo y no justifican su ausencia en las urnas deberán pagar una multa que va de 31 mil a 190 mil pesos chilenos. Las únicas justificaciones para no asistir son las siguientes:

-Incapacidad por enfermedad (Se debe acreditar con un certificado médico)

-Ausencia de Chile

-Encontrarse en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra su domicilio electoral (debe de ser acreditarlo el mismo día de las votaciones en una comisaría o retén de Carabineros)



-Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente