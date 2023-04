Canadá ofrece vacante como cuidador de perros y pagará hasta 64 mil pesos

Esta vacante de trabajo que ofrece Canadá seguramente te emocionará, sobre todo si piensas emigrar a este país y amas a las mascotas, sobre todo a los perros, el mejor amigo de cuatro patas que tiene el ser humano, así que si te interesa no apartes tu vista de la nota, pues sin duda querrás saber más de este puesto en donde se ofrecen hasta 64 mil pesos mensuales.

Recientemente el Gobierno de Canadá publicó vacantes de trabajo como cuidador perros y ofrece un sueldo de hasta 64 mil pesos y no, no es broma, por lo que sin duda es una gran oportunidad, pues como sabemos en México este trabajo no suele ser bien pagado y más bien se toma como un hobby. Así que toma nota y postúlate.

Inflación en México: Precio de alimento para perros y gatos es casi 20% más caro

Requisitos para la vacante de cuidador de perros en Canadá

El Gobierno de Canadá ofrece 2 vacantes como cuidador de perros con sueldos de 64 mil pesos al mes. Para poder aspirar a esta oportunidad necesitas cumplir con los siguientes requisitos, los cuales son los siguientes:

-Contar con certificado de graduación de la escuela secundaria (Preparatoria)



-Hablar inglés

-Experiencia de al menos 7 meses

-Saber inglés

-Contar con un permiso de trabajo canadiense válido

-Contar con alguna especialización en animales domésticos (gatos, gatitos, cachorros, perros, etc.)

¿Cuáles serán las tareas que deberá realizar el trabajador?

Entre las responsabilidades del trabajador, de acuerdo con la vacante lanzada por el Gobierno de Canadá, están las siguientes: Bañar a los perros, preparar comida y dar de comer a los animales, limpiar o desinfectar jaulas, corrales , acuarios, perreras, establos o recintos.

Respecto al cuidado de salud de los animales, el trabajador deberá:

-Limpiar los oídos

-Mantener y ordenar suministros

-Supervisar y documentar el comportamiento animal

-Administrar medicamentos

¿En dónde me puedo postular para la vacante en Canadá?

Te puedes postular para la vacante en Canadá en la página del Gobierno o bien al dar clic en el siguiente enlace . Hasta abajo podrás encontrar un rectángulo color verde que dice “Mostrar cómo aplicar”. Posteriormente abrirá un recuadro con la información requerida para aspirar al puesto.

