Este fue el último mensaje de una pasajera del avión que se cayó en Brasil: “Miedo”

El pasado 9 de agosto, Brasil fue testigo de una de las tragedias aéreas más impactantes de los últimos años. Un avión de la aerolínea Voepass, modelo ATR-72, se estrelló en un condominio del barrio Capela en Vinhedo, Sao Paulo, dejando un saldo de 62 muertos.

Entre las víctimas se encontraba Rosana Santos Xavier, quien, minutos antes del fatídico accidente, envió varios mensajes por WhatsApp que hoy resuenan como un escalofrío en la memoria de sus seres queridos.

🔴 #URGENTE | El avión que acaba de estrellarse en Sao Paulo, Brasil, tenía capacidad para 68 personas. Se desconoce cuántas personas estaban en la aeronave. pic.twitter.com/syuQMuqz3l — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 9, 2024

Los mensajes de la pasajera antes de la caída del avión

Rosana, una mujer dedicada a su familia, había viajado a Toledo, Paraná, por motivos laborales. Aunque trabajaba desde casa, cada dos meses debía trasladarse para asistir a reuniones en la empresa para la que prestaba servicios. Esta vez, ese viaje terminó en una tragedia.

Apenas abordó el avión , su intuición le advirtió que algo no estaba bien. La aeronave, aunque contaba con certificados de matrícula y aeronavegabilidad vigentes según la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) no inspiraba confianza en la pasajera, quien no dudó en expresar su preocupación a través del grupo de WhatsApp familiar.

Su madre, Rosemeire, recuerda con dolor aquel último mensaje en charla con el medio local O Globo. “Rosana siempre pensaba en nosotros. El dinero que ganaba era para ayudarnos en casa”, relató con tristeza. “Qué miedo tengo de este vuelo, juro, avión viejo. Hay una silla rota, caos”, fue la respuesta que recibió la mujer en el móvil.

Al leer las palabras de su hija, un mal presentimiento la invadió. Para tratar de calmarla, le pidió que leyera un salmo de la Biblia, pero esa sensación de angustia no desapareció. Cuando, más tarde, vio en la televisión la noticia del accidente, su mundo se derrumbó. “Entré en pánico, corrí por la casa gritando”, recordó al revivir esos momentos de desesperación.

TV Globo Los últimos mensajes de una pasajera del avión que se estrelló en Brasil

¿Cuál fue la razón detrás del accidente aéreo en Brasil?

El avión se encontraba en condiciones regulares para operar, según un comunicado de la ANAC , que lamentó profundamente el hecho. La compañía aérea Voepass, anteriormente conocida como Passaredo, transportaba a 58 pasajeros y cuatro tripulantes en un vuelo que partió de Cascavel y tenía como destino el aeropuerto de Guarulhos, en Brasil.

Tras el accidente, un grupo de 60 familiares de las víctimas fue trasladado a un hotel en el centro de São Paulo, cercano al Instituto Médico Legal (IML) Central, donde se lleva a cabo la identificación de los cuerpos. Este proceso se realiza mediante el reconocimiento de huellas digitales, exámenes de ADN y la comparación de tatuajes, cicatrices y otras características físicas.

El IML, equipado con tecnología avanzada, está preparado para identificar hasta 30 cuerpos en 12 horas, un esfuerzo monumental en medio de una tragedia de tal magnitud.

