Allanan casa del expresidente Bolsonaro por datos falsos sobre certificados de vacunación

La policía de Brasil allanó este miércoles la casa del expresidente Jair Bolsonaro y confiscó su teléfono como parte de una investigación sobre supuestos datos falsos en certificados de vacunación.

La investigación busca respuestas sobre cómo Bolsonaro, un expresidente que juró nunca vacunarse contra COVID-19 porque no creía en la enfermedad, fue inscrito en los registros de vacunación que se publicaron en febrero.

Bolsonaro afirma que nunca se vacunó contra COVID-19

El exmandatario confirmó el allanamiento de su casa en Brasilia y reiteró que nunca se vacunó contra COVID al tiempo que negó haber participado en la supuesta falsificación de certificados.

“Por mi parte, no hubo nada falsificado. No me vacuné. Punto”, señaló sobre la investigación que es una de varias contra el expresidente

Policía detiene a exasesores de Jair Bolsonaro



La policía de Brasil explicó en un comunicado que cumplimentaba 16 órdenes de registro y seis órdenes de arresto preventivo en Brasilia y Río de Janeiro como parte de la operación.

Medios locales señalan que fueron detenidos Mauro Cid y Max Guilherme, exasesores de Bolsonaro cuando era presidente y que permanecieron con él cuando se alejó del cargo en enero.

¿Por qué investigan a Bolsonaro sobre vacunación?

La policía explicó tras realizar el allanamiento que investigan datos falsos sobre vacunación, ya que algunas personas fueros agregadas a una base de datos nacional de COVID-19 entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, cuando Bolsonaro era presidente.

Se sospecha que los datos del exmandatario, familiares y asesores fueron modificados para poder ingresar a Estados Unidos, ya que el país solicitaba los certificados en ese momento.

Como resultado, se pudieron emitir certificados de vacunas y usarlos para eludir las restricciones impuestas por las autoridades públicas en Brasil y Estados Unidos -, dijo la policía.

