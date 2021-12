Osoji, el ritual japonés de limpieza para recibir el Año Nuevo

Año Nuevo es una de las fechas más esperadas que llenan de fe y esperanza a las personas de todo el mundo, pues lo ven como una oportunidad más para llevar a cabo sus planes o enfocarse en otras metas que los harán crecer. Pero, antes, es necesario hacer una limpieza y para ello se recomienda el Osoji, un ritual japonés.

Hay personas que a escasos días u horas de la llegada de Año Nuevo llevan a cabo rituales para atraer abundancia, amor, trabajo, dinero, la buena suerte o viajes en todo el año, según sus creencias.

Japón no se queda atrás, pues sus habitantes acostumbran a recibir el Año Nuevo no sin antes realizar su ritual japonés Osoji, el cual no sólo implica una limpieza física, sino que cada espacio a limpiar representa una parte emocional, mental y espiritual.

Osoji, el ritual japonés para recibir el Año Nuevo de forma renovada

Como se dijo anteriormente, las personas buscan iniciar el Año Nuevo renovados para abrir paso a las nuevas cosas que pueden llegar a su vida, como proyectos, amigos, relaciones, entre otras oportunidades más.

Incluso, buscan aclarar su mente para planificar de mejor manera sus nuevas metas que piensan realizar en el Año Nuevo, y para ello Osoji es una buena opción para limpiar y dejar entrar lo nuevo.

Por un lado, es tradición realizar una limpieza exhaustiva del hogar. Esta tradición es conocida como Osoji y se realiza durante las semanas anteriores. Más allá de limpiar el hogar, tiene una importante simbología. +



De acuerdo con el ritual japonés, es una forma de limpiar el lugar que se habita, pero también el cuerpo y la mente de cada persona. Los japoneses creyentes de esta tradición antigua se encargan de practicarla antes del 31 de diciembre tanto en sus hogares como en los lugares de trabajo.

Al ritual japonés también se le conoce como “La Gran Limpieza”, pues consiste en deshacerse de todo lo que nos rodea y que ya no necesitamos para comenzar el Año Nuevo de forma ordenada, impecable y sin obstáculo alguno evite la entrada a las nuevas oportunidades.

Los que hacen este ritual japonés consideran que el acumular cosas provoca un bloqueo en el pensamiento que impide la llegada de nuevos horizontes, por ello, ven al Osoji como una manera de atraer abundancia y abrir nuevos espacios.

¿Cómo realizar el ritual japonés Osoji?

Este ritual japonés consta de limpiar cada espacio físico, sacar todo el polvo y deshacerse de todos los artículos que ya no sirven o no se ocupan. En Osoji se le de una representación metafórica a cada espacio, por ejemplo:

Entrada: Al limpiar la entrada se da la bienvenida a la buena suerte, de estar bloqueada, la buena suerte y abundancia no podrían llegar.

Cocina: Este lugar representa el estado emocional y la piel del cuerpo.

Sala: Se cree que al tener una sala ordenada se evitarán discusiones y fomenta la unión, pues es el centro de reunión de la familia.

Baño: Este sitio de la casa representa el dinero y la salud, por lo que es importante mantenerlo limpio y ordenado para que estos dos aspectos nunca falten.

Finalmente, se considera que este ritual japonés es mejor practicarlo en conjunto con la familia para fomentar la unión entre los seres queridos y cerrar juntos los viejos ciclos.

