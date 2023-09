AMLO pide colaborar con EUA en el combate contra el fentanilo “por humanismo”

Por humanismo debemos de participar en el combate al consumo del fentanilo en Estados Unidos, es una pandemia, no es un asunto nada más cuantitativo, no es decir, pierden la vida 100 mil jóvenes cada año y dar la espalda y decir a nosotros no nos importa; tenemos que actuar con humanismo y entender que independientemente de nuestras diferencias y posturas ideológicas; los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida.