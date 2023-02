No hay indicios de actividad extraterrestre en objetos derribados: EUA

Luego de que el pasado fin de semana se reportaron varios objetos derribados en el territorio aéreo de los Estados Unidos y Canadá, este lunes 13 de febrero la Casa Blanca dio las primeras declaraciones oficiales sobre estos hechos.

Fue a través de una conferencia de prensa que un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, señaló que no se ha podido evaluar completamente la procedencia de los objetos voladores que aparecieron en el espacio aéreo de Estados Unidos y Canadá.

No se han podido evaluar definitivamente qué son estos objetos, pero no hay indicios de extraterrestres con estos derribos recientes. Quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera -señaló la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en conferencia.

De igual forma, se detalló que las órdenes de derribar los objetos voladores no identificados, llegaron directamente del presidente Joe Biden.

El presidente Joe Biden lo ordenó por recomendación de los líderes del Pentágono. Quería que lo quitaran. Y ellos hicieron eso. Lo hicieron utilizando aviones de combate asignados al Comando Norte de los EUA -se comentó en conferencia de prensa.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/wEIxZOvRcF — The White House (@WhiteHouse) February 13, 2023

Descartan peligro para la población por objetos derribados

Luego de que se diera a conocer que de momento no se tienen indicios concretos sobre el origen de estos objetos que fueron derribados, las autoridades de los Estados Unidos dieron a conocer que no existe peligro alguno para la población.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, señaló que los tres objetos derribados el pasado viernes, sábado y domingo, no representaban un peligro para las personas en tierra, pues estos no enviaban señales de comunicación, no contaban con tripulantes y no tenían capacidades de propulsión o maniobra.

Es importante recordar que el pasado fin de semana se dio a conocer que en los Estados Unidos se cerró el espacio aéreo en varias entidades por la presencia de objetos voladores no identificados.

Tras ello, elementos de seguridad de aquel país ordenaron el derribo de éstos objetos, los cuales tenían forma de cilindro y octagonal.

