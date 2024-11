¿Está México? EUA anuncia nueva lista de los países elegibles para las visas de trabajo

Estados Unidos dio a conocer la lista de todos los países que pueden aplicar para las visas de trabajo H-2A y H-2B, en la que agregó a uno nuevo. En ella, 18 de las naciones pertenecen a América Latina, por lo que los ciudadanos de esos países podrán aplicar para trabajar en la Unión Americana siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

El nuevo país latino en las visas de trabajo temporal de EUA

El Departamento de Seguridad Nacional de EUA (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) publicaron el 18 de noviembre de 2024 la lista actualizada de países elegibles para las visas de trabajo H-2A y H-2B en Estados Unidos.

En esta actualización, Belice fue añadido, y ningún país fue eliminado de las listas previamente aprobadas. Estas visas de trabajo ofrecen la oportunidad a extranjeros de laborar temporalmente en Estados Unidos en sectores agrícolas y no agrícolas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trabajar en Estados Unidos: ¿Cuál es la diferencia entre la visa de trabajo H-2A y H-2B?

Visa H-2A : Diseñada exclusivamente para trabajos temporales agrícolas , como la cosecha o el cultivo.

: Diseñada exclusivamente para , como la cosecha o el cultivo. Visa H-2B: Dirigida a trabajos temporales no agrícolas, como construcción, turismo o servicios en industrias diversas.

Ambos programas buscan suplir la falta de mano de obra local capacitada para estas áreas.

Requisitos para la visa de trabajo H-2A en Estados Unidos

El empleo que se realizará en Estados Unidos debe ser de carácter temporal o de temporada.

debe ser de carácter temporal o de temporada. No debe haber suficientes trabajadores estadounidenses disponibles para la tarea.

disponibles para la tarea. La contratación no debe afectar negativamente los salarios de empleados locales.

los salarios de empleados locales. Presentar una Certificación de Trabajo Temporal válida emitida por el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés).

Requisitos para la visa de trabajo H-2B

Probar que no hay trabajadores estadounidenses capacitados y disponibles.

capacitados y disponibles. Garantizar que las condiciones laborales de empleados locales no se verán afectadas.

La necesidad laboral debe ser temporal y puede clasificarse como única, estacional, intermitente o por carga máxima.



Es importante que los interesados en tramitar este tipo de visas consideren que Estados Unidos establece una cantidad máxima reglamentaria o tope máximo de personas que pueden obtener la visa de trabajo H-2B u obtener la clasificación de No Inmigrante H-2B, de acuerdo con lo que informa en la página U.S. Citizanship and Immgration Services.

Países de América Latina elegibles para las visas de trabajo H-2A y H-2B

· Argentina

· Belice

· Bolivia

· Brasil

· Chile

· Colombia

· Costa Rica

· Ecuador

· El Salvador

· Guatemala

· Honduras

· México

· Nicaragua

· Panamá

· Paraguay (Solo elegible para H-2A)

· Perú

· República Dominicana

· Uruguay

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.