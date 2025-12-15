Tiroteo en Australia deja, al menos, 16 muertos

Un tiroteo durante la celebración de Janucá en Bondi Beach, Sídney, dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos.

Los atacantes eran padre e hijo ; el mayor murió y el menor resultó gravemente herido, según la policía.

; el mayor murió y el menor resultó gravemente herido, según la policía. Autoridades calificaron el hecho como un atentado terrorista y un ataque selectivo contra australianos judíos.

y un ataque selectivo contra australianos judíos. La policía desactivó dos artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a uno de los sospechosos.

improvisados en un vehículo vinculado a uno de los sospechosos. El ataque ocurrió en un país donde los tiroteos masivos son poco frecuentes por sus estrictas leyes de armas.

