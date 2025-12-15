Tiroteo en Australia deja, al menos, 16 muertos
El tiroteo se dio en una celebración de Janucá en Bondi Beach y dejó personas muertas: autoridades lo califican como atentado terrorista contra judíos.
Un tiroteo durante la celebración de Janucá en Bondi Beach, Sídney, dejó al menos 16 muertos y decenas de heridos.
- Los atacantes eran padre e hijo; el mayor murió y el menor resultó gravemente herido, según la policía.
- Autoridades calificaron el hecho como un atentado terrorista y un ataque selectivo contra australianos judíos.
- La policía desactivó dos artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a uno de los sospechosos.
- El ataque ocurrió en un país donde los tiroteos masivos son poco frecuentes por sus estrictas leyes de armas.
