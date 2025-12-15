Difunden nuevas fotos de Jeffrey Epstein
Demócratas difundieron fotos que muestran a Woody Allen con Jeffrey Epstein; o hay señalamientos penales, pero crece la presión por publicar archivos.
Demócratas publicaron nuevas fotos que vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein, sin evidencias de actos ilegales.
- Las imágenes muestran a Allen conversando con Epstein y con Steve Bannon, aunque se desconoce cuándo y dónde fueron tomadas.
- La difusión ocurre en el contexto de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, con fecha límite del 19 de diciembre.
- Allen ha reconocido su relación social con Epstein y ha dicho que desconocía sus delitos al conocerlo.
- En las fotos también aparecen figuras como Bill Clinton, Bill Gates y el ex príncipe Andrés; algunos rostros fueron censurados.
