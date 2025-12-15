inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Cierran Calzada de Tlalpan por accidente de pipa de gasolina cerca del Estadio Azteca

Difunden nuevas fotos de Jeffrey Epstein

Demócratas difundieron fotos que muestran a Woody Allen con Jeffrey Epstein; o hay señalamientos penales, pero crece la presión por publicar archivos.

Videos,
Internacional

Por: Ximena Ochoa

Demócratas publicaron nuevas fotos que vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein, sin evidencias de actos ilegales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • Las imágenes muestran a Allen conversando con Epstein y con Steve Bannon, aunque se desconoce cuándo y dónde fueron tomadas.
  • La difusión ocurre en el contexto de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, con fecha límite del 19 de diciembre.
  • Allen ha reconocido su relación social con Epstein y ha dicho que desconocía sus delitos al conocerlo.
  • En las fotos también aparecen figuras como Bill Clinton, Bill Gates y el ex príncipe Andrés; algunos rostros fueron censurados.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Estados Unidos