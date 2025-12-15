Difunden nuevas fotos de Jeffrey Epstein

Demócratas publicaron nuevas fotos que vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein, sin evidencias de actos ilegales.

Las imágenes muestran a Allen conversando con Epstein y con Steve Bannon, aunque se desconoce cuándo y dónde fueron tomadas.

La difusión ocurre en el contexto de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, con fecha límite del 19 de diciembre.

Allen ha reconocido su relación social con Epstein y ha dicho que desconocía sus delitos al conocerlo.

En las fotos también aparecen figuras como Bill Clinton, Bill Gates y el ex príncipe Andrés; algunos rostros fueron censurados.

