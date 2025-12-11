María Corina Machado ofrece conferencia en Oslo

María Corina Machado reapareció en Oslo, tras un año en la clandestinidad; pidió apoyo internacional para frenar la represión de Nicolás Maduro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



Dedicó su Premio Nobel de la Paz a los venezolanos y afirmó que la lucha por la libertad es política, moral y humana.

y afirmó que la lucha por la libertad es política, moral y humana. Reveló que salió de Venezuela gracias a una red que arriesgó su vida y con apoyo de EUA, aunque sin dar detalles.

y con apoyo de EUA, aunque sin dar detalles. Solicitó a países democráticos bloquear los ingresos del régimen , denunciando apoyo de agentes rusos, iraníes y grupos criminales.

, denunciando apoyo de agentes rusos, iraníes y grupos criminales. Señaló que Venezuela está “lista para la transición”, pero necesita reformas institucionales profundas y garantías de seguridad para opositores antes de su regreso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.