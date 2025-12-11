María Corina Machado ofrece conferencia en Oslo
Machado pide apoyo global desde Oslo, denuncia represión de Maduro y afirma que Venezuela está lista para la transición, pero requiere reformas y presión internacional.
María Corina Machado reapareció en Oslo, tras un año en la clandestinidad; pidió apoyo internacional para frenar la represión de Nicolás Maduro.
- Dedicó su Premio Nobel de la Paz a los venezolanos y afirmó que la lucha por la libertad es política, moral y humana.
- Reveló que salió de Venezuela gracias a una red que arriesgó su vida y con apoyo de EUA, aunque sin dar detalles.
- Solicitó a países democráticos bloquear los ingresos del régimen, denunciando apoyo de agentes rusos, iraníes y grupos criminales.
- Señaló que Venezuela está “lista para la transición”, pero necesita reformas institucionales profundas y garantías de seguridad para opositores antes de su regreso.
