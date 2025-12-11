inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Taxi en llamas sobre la carretera México-Toluca tras transportar pirotecnia

EUA incauta petróleo frente a costas de Venezuela

EUA incauta buque con crudo sancionado cerca de Venezuela; operación eleva tensiones regionales y presiona al régimen de Maduro en un clima político crítico.

Videos,
Internacional

Por: Ximena Ochoa

Estados Unidos incautó el petrolero Skipper cerca de Venezuela por transportar crudo sancionado bajo una red señalada por vínculos con organizaciones terroristas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • El abordaje involucró a la Guardia Costera, el FBI y agencias de seguridad nacional, en una operación coordinada con orden judicial estadounidense.
  • El buque salió del puerto de José rumbo a Cuba con crudo Merey y operaba con bandera falsa, práctica frecuente entre “buques fantasma”.
  • La incautación elevó tensiones entre Washington y Caracas en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en años.
  • El hecho coincide con un momento político sensible tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado y críticas del Comité Nobel al gobierno de Nicolás Maduro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Política Estados Unidos