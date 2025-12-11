EUA incauta petróleo frente a costas de Venezuela

Estados Unidos incautó el petrolero Skipper cerca de Venezuela por transportar crudo sancionado bajo una red señalada por vínculos con organizaciones terroristas.

El abordaje involucró a la Guardia Costera, el FBI y agencias de seguridad nacional , en una operación coordinada con orden judicial estadounidense.

El buque salió del puerto de José rumbo a Cuba con crudo Merey y operaba con bandera falsa, práctica frecuente entre "buques fantasma".

La incautación elevó tensiones entre Washington y Caracas en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en años.

El hecho coincide con un momento político sensible tras el Nobel de la Paz a María Corina Machado y críticas del Comité Nobel al gobierno de Nicolás Maduro.

