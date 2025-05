“Hasta que no me reúna con Putin”, Trump sostiene que no habrá alto al fuego entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este jueves que no habrá avances en las conversaciones previstas entre Rusia y Ucrania en Estambul para buscar un alto al fuego hasta que él y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reúnan en persona.

“Mira, no va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿de acuerdo?”, aseguró al ser preguntado por un periodista en el Air Force One por si se sentía decepcionado por el nivel de la delegación rusa a Turquía.

“No estoy decepcionado de nada (...) ¿Por qué iba a estarlo?”, aseveró, al afirmar que “ni siquiera comprobó" quién estaría al frente de la delegación rusa en Turquía.

Trump, que se encuentra de gira por los países del golfo Pérsico, aseguró que Putin “obviamente” acudiría a la cita si él también estuviera presente: "Él no iba a ir si yo no iba”, sentenció.

Estas declaraciones sugieren que Trump no asistirá a las negociaciones, a pesar de que Rusia y Estados Unidos ya tienen preparadas sus delegaciones para participar en las negociaciones directas con Ucrania, según confirmó el Gobierno turco.

No creo que vaya a pasar nada, les guste o no, hasta que él y yo nos reunamos. Pero tendremos que organizarlo porque está muriendo demasiada gente -indicó el republicano.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se encuentra en Ankara, donde sostuvo un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, y anunció que enviará a Estambul una delegación encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umérov, quien domina varios idiomas y lidera el equipo negociador ucraniano.

Por su parte, el Kremlin confirmó que Putin no tiene planes de viajar a Estambul, aunque no descartó que su posible asistencia dependa del resultado de las conversaciones preliminares. La delegación rusa, compuesta por funcionarios de alto rango pero no por Putin, ya llegó a Estambul para participar en las negociaciones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio , también expresó escasas expectativas sobre el progreso de estas negociaciones, señalando que no se esperan avances significativos hasta que Trump y Putin se reúnan personalmente.

“No los vamos a estar persiguiendo por todo el mundo”, declaró Rubio. “Vinimos porque se nos dijo que habría una interacción directa entre Rusia y Ucrania, pero resultó no ser así. Veremos si mañana cambia”, agregó.

