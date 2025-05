Así elige el papa su nuevo nombre: Tradición, simbolismo y significado detrás del pontificado

La elección del Papa tiene su vía principal en el Cónclave. Dos preguntas, después de una votación válida, preceden a la vestimenta papal del nuevo obispo de Roma por primera vez: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? ¿Aceptas tu elección canónica como Sumo Pontífice? ¿ Quo nomine vis vocari? (¿Cómo queréis que os llamen?) Si se acepta la elección, la multitud de fieles escuchará al protodiácono pronunciar estas palabras en latín que resonarán en todo el mundo: " Nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam! Eminentissimum et reverendissimum dominum..., qui sibi imposuit nomen.” . Les traigo una gran alegría: ¡tenemos al Papa! El eminentísimo y reverendísimo señor... que se ha dado a sí mismo el nombre...” Estas palabras suelen pronunciarse desde la logia central de la Basílica de San Pedro. El nombre del nuevo Papa queda como la primera palabra grabada en la mente no sólo de los cristianos