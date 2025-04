Donald Trump anuncia aranceles recíprocos contra varios países

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nuevamente está en la mirada internacional después de anunciar que impondrá aranceles recíprocos con el objetivo de regresar la gloria a su nación y fortalecer la seguridad en su país.

En un mensaje afuera de la Casa Banca, Donald Trump encabezó la ceremonia “Día de la Liberación”, ya que, asegura, los aranceles que se pondrán en marcha ayudarán a que crezca el mercado y a que EUA vuelva a la "Época Dorada”.

¿Cuáles son los aranceles que impondrá EUA?

El presidente de EUA señaló que los aranceles que se impodrán serán las siguientes:

Aranceles del 25% de aranceles a automóviles hechos en el extranjero

¿Qué dijo Trump sobre el T-MEC?

Durante su conferencia, Trump confirmó sus intenciones para terminar con el Tratado de Libre Comercio, pues “hemos pagado los déficits comerciales con Canadá y México y eso ya no puede ser”.

¿Qué dijo Trump sobre sus aliados?

Al señalar que a veces los aliados son “peores” que los enemigos, Donald Trump señaló que ya no permitirá que se aprovechen de Estados Unidos, pues no permitirá las “injusticias”, las cuales ya predominan desde hace 30 años.

¿Cuándo comenzarán los aranceles recíprovos de EUA?

Los aranceles recíprocos de EUA comenzarán después de la medianoche de este 2 de abril de 2025 para recuperar la riqueza de su país, cuya nación es muy importante y no se rendirá ante Canadá y México.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum a la amenaza de aranceles de Donald Trump?

Tras ser cuestionada sobre los aranceles de Donald Trump y cómo reaccionará México tras el vencimiento del plazo este miércoles 2 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración está preparada con un plan económico para enfrentar esta medida que su hómologo está implementando para todas las naciones.

Vamos a ver cuál es el anuncio que da, nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la economía en cualquiera de las circunstancias: el Plan México, y ahora lo vamos a fortalecer más. No somos negativos.

Destacó que se trata de un programa integral que buscará reducir las afectaciones a la economía mexicana y los trabajadores. No obstante, recalcó que el tema no se abordará como un enfrentamiento o mejor dicho de que “si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas o aranceles”.

¿Cuál es el objetivo de los aranceles de Donald Trump?

Tras acusar a varios de sus socios comerciales de socavar a Estados Unidos, el presidente Donald Trump asegura que con la imposición de aranceles busca:

Frenar el flujo de fentanilo

Parar la inmigración ilegal de Estados Unidos

Aumentar los empleos para los americanos

Reducir la deuda e impuestos

Restaurar la equidad

¿A qué países ha puesto aranceles Donald Trump?

China

Canadá

Europa

