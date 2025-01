Chile retira a embajador en Venezuela por “fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó este martes 7 de enero que retirará de manera definitiva a su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro.

Esta medida se toma tras varios meses de creciente tensión entre ambos países, agravada por el rechazo de Chile a los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas el 28 de julio de 2024, que dieron la victoria a Nicolás Maduro sobre Edmundo González Urrutia. Un triunfo que ha sido puesto en duda por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

Esta medida responde a la evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen -señala el comunicado del Gobierno de Chile.

📄 Comunicado de Prensa | Chile pone término a la misión de su embajador ante Venezuela. pic.twitter.com/BcozEtS6gT — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) January 7, 2025

Asimismo denunció que en los últimos meses “la falta de apertura” del chavismo ha ido en aumento y “ha impedido el desarrollo de un diálogo bilateral efectivo”.

Y es que Maduro ordenó la expulsión de los diplomáticos chilenos de Venezuela después de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, cuestionó el proceso electoral y no reconoció a Maduro como ganador en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las cuales estuvieron marcadas por un controvertido conteo de votos.

El mandatario chileno aseguró que no confiaba en la independencia e imparcialidad de las instituciones gubernamentales venezolanas. Destacó que no validarían resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes.

El Ministerio de Exteriores también afirmó que espera que Venezuela “retome la senda de la democracia y de la promoción y protección de los derechos humanos”.

Paraguay exige salida del país de embajador venezolano tras anuncio de ruptura de relaciones diplomáticas

De esta manera, Chile se une a Paraguay, cuyo gobierno reconoció este lunes al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, con el derecho de asumir el liderazgo del país durante la toma de posesión prevista para este viernes 10 de enero.

A través de un comunicado emitido por la Presidencia, el Ejecutivo paraguayo solicitó al embajador de Venezuela en Asunción, Ricardo Capella, y a su personal diplomático acreditado en Paraguay, que abandonen el país en un plazo de 48 horas.

Estamos con el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle, a quien le hicimos entrega del testimonio documental de la gesta cívica de los venezolanos el 28J: las actas que testifican el triunfo del cambio. pic.twitter.com/PZZLkNB8sa — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2025

