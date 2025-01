¡Es oficial! Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá

Oficialmente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presenta su renuncia a su cargo gubernamental. Luego de bastante especulación en medios de comunicación, se confirma lo inevitable, el abandono del ex líder del Partido Liberal de la política canadiense. La noticia se dio a conocer este lunes 06 de enero del 2025 durante una conferencia de prensa programada para las 10:45 horas.

Anoche, durante la cena, les conté a mis hijos la decisión que hoy comparto con ustedes. Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido elija a su próximo líder a través de un sólido proceso competitivo a nivel nacional, -compartió Justin Trudeau durante su conferencia de prensa.

¿Qué dijo Justin Trudeau en su conferencia de prensa?

De acuerdo con el político, la renuncia es al cargo de líder del Partido Liberal y como Primer Ministro de Canadá, esto una vez que su sucesor sea elegido.

Asimismo, Justin Trudeau dijo lamentar la situación actual de la política interna y externa. Durante la conferencia de prensa informó que se luchó por los derechos de la clase media, se bajaron impuestos y se aumentaron beneficios, sin embargo, aclaró que su arrepentimiento radica en las pocas opciones que hay en Canadá para ejercer la democracia, pues cree que actualmente hay una polarización en las posturas.

¿Por qué renuncia Justin Trudeau a su cargo como Primer Ministro?

De acuerdo con las versiones de medios canadienses como The Globe and Mail y The Star, Justin Trudeau sufrió una fuerte presión política y caída en las encuestas, las cuales empezaron a favorecer al Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre. Sin embargo, no son los únicos antecedentes que hicieron que el ex primer ministro abandonara su cargo. Los eventos polémicos que marcaron el fin de la trayectoria política del ex líder del Partido Liberal fueron:



La reunión con Donald Trump en Mar-a-Lago, encendió los ánimos políticos.

Donald Trump sugirió que Canadá se convierta en el estado 51 de Estados Unidos.

Donald Trump publicó una imagen degradando a Justin Trudeau como “gobernador”.

Donald Trump ratificó las tarifas arancelarias del 25% para productos de Canadá y México.

La renuncia de la viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, por desacuerdos con Justin Trudeau.

Reuters Justin Trudeau ofreció una conferencia de prensa a las 10:45 horas de México Centro, para esclarecer su situación política.

¿Quién asumirá el liderazgo del Partido Liberal de Canadá?

Entre los nombres mencionados para reemplazar a Justin Trudeau como líder del Partido Liberal, se encuentra el ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, quien podría asumir como líder interino. Sin embargo, las decisiones finales dependerán del ejecutivo nacional del partido, que tiene previsto reunirse esta semana para discutir los próximos pasos.

🇨🇦 El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau (@JustinTrudeau) ofrecerá una conferencia de prensa este lunes, a las 10:45 de la mañana, hora local; de acuerdo con medios internacionales, anunciaría su renuncia como líder del Partido Liberal

¿Quién es Justin Trudeau?

El nombre completo del ex primer ministro de Canadá es Justin Pierre James Trudeau. Tiene 53 años y se desempeñó en el cargo desde el pasado 4 de noviembre del 2015 y fue líder del Partido Liberal desde el 2013.

Nació en Ottawa, Ontario, y asistió a la Universidad McGill en 1994 para estudiar literatura. En 1998 consiguió entrar a la Universidad de Columba Británica y terminó la licenciatura en Educación. Continuó su trayectoria como maestro de secundaria en Vancouver y fue presidente de la organización benéfica juvenil Katimavik y director de la Asociación Canadiense de Avalanchas, una organización sin fines de lucro.

🚨#AlertaADN



Justin Trudeau (@JustinTrudeau) sostuvo una llamada con Donald Trump (@realDonaldTrump), tras la amenaza de imponer un arancel de 25% a productos mexicanos y canadienses; el primer ministro de Canadá dijo que fue una conversación "buena" y que confía en que ambos…

Desde 2006 comenzó su trayectoria política y se desempeñó como presidente del Grupo de Trabajo sobre la Renovación de la Juventud del Partido Liberal. En las elecciones del 2008 fue elegido como diputado para representar a Papineau en la Cámara de los Comunes. En 2013, Trudeau fue elegido líder del Partido Liberal y llevó al partido a un gobierno mayoritario en las elecciones del 2015.

Se convirtió en el segundo primer ministro más joven de la historia de Canadá y el primero en ser hijo de un primer ministro anterior, como hijo mayor de Pierre Trudeau.

¿Cuánto lleva en el cargo Justin Trudeau?

El 19 de octubre del 2015, Justin Trudeau ganó las elecciones en Canadá, derrotando al conservador Stephen Harper. El Partido Liberal logró la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, con 40% de los votos. Obtuvieron 180 de los 338 escaños frente a los 99 ganados por el Partido Conservador y los 44 de los socialdemócratas. Hasta el día de hoy, llevaba 9 años en el cargo y, hasta el 24 de octubre, pensaba presentar su reelección.

La Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) informa que también enviará una carta al Presidente de Canadá, Justin Trudeau (@JustinTrudeau), para discutir temas económicos como las importaciones e inversión directa entre ambos países

