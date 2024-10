Elecciones EUA 2024: Trump y Harris asumen postura sobre guerras en Gaza y Ucrania

A poco menos de tres semanas de que se lleven a cabo las elecciones por la presidencia de los Estados Unidos (EUA), la candidata Kamala Harris y el candidato Donald Trump continúan con sus actos de campaña, en los cuales aprovecharon para posicionarse sobre los conflictos armados en Ucrania y Gaza.

Debido al clima de incertidumbre a nivel internacional, los aspirantes a suceder a Joe Biden no han cesado en expresar su opinión respecto a los problemas que se exacerban en Oriente Medio y Europa del Este.

Kamala Harris reaccionó al asesinato del líder de Hamás

En un evento, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, sentenció que la muerte del dirigente del grupo Hamás, Yahya Sinwar , podría sentar las bases para el regreso de los rehenes israelís, así como un posible cese al fuego en Gaza.

Este momento nos brinda la oportunidad de poner fin, de una vez por todas, a la guerra en Gaza -señaló Harris.

Asimismo, sentenció que tras la muerte del líder de la organización, “Israel, Estados Unidos y el mundo” ahora son un lugar mejor, pues recordó que este personaje fue el autor intelectual del ataque que desató el conflicto en Medio Oriente el 7 de octubre del año pasado.

Donald Trump aseguró que Zelensky permitió la guerra en Ucrania

Por su parte, el candidato del Partido Republicado se lanzó contra Volodimir Zelensky al sentenciar que éste permitió la guerra en Ucrania, debido a que falló en su deber de detener las hostilidades en contra de su nación.

Las declaraciones las realizó en un podcast, en donde también aprovechó para recriminar la cantidad de dinero que los Estados Unidos ha donado a la nación de Europa del Este.

Zelensky es uno de los mejores vendedores que he visto. Cada vez que viene, le damos mil millones de dólares -apuntó.

Pese a la dureza de sus declaraciones, Trump aseguró que, en caso de ganar, no retiraría el apoyo a Ucrania; no obstante, se dijo triste por la situación que atraviesa la población debido a que se trata de una guerra que no debió de haber comenzado.

