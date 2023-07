Qué autos descansan este fin de semana, según el Hoy No Circula

Para el fin de semana, las restricciones en cuanto a la movilidad de vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se mantiene, así que si no sabes cómo aplicará, el programa Hoy No Circula sabatino sigue leyendo; ya que cada fin, las restricciones para quienes pueden y no circular tanto en la Ciudad de México (CDMX) como ciertas zonas del Estado de México (Edomex) cambian.

Quiénes tiene prohibido circular el cuarto fin de semana del mes

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las unidades que no deben transitar durante este cuarto fin de semana del mes, 22 de julio de 2023, debido al programa ambiental del Hoy No Circula, son:



Los de holograma 1 con terminación de placa en números pares, es decir: 0, 2, 4, 6 y 8.

Todos los hologramas 2

Unidades con placas foráneas

Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Así que si tu auto termina en par, pero es holograma 0 o 00, no deberás tener problema y podrás circular sin restricción alguna. Esta lista de exentos también incluye a los vehículos eléctricos e híbridos y todos aquellos que posean el Pase Turístico, un documento gratuito que pueden utilizar los foráneos.

Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula

Al igual que el resto de la semana, el programa sabatino funciona de 05:00 a 22:00 horas, por lo que en caso de infringirlo los conductores se podrán hacer acreedores a una multa económica de más de 3 mil pesos.

De acuerdo al Reglamento de Tránsito, la sanción por no respetar implicará pagar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMA ) equivalentes 2 mil 75 y 3 mil 112 pesos, sino que también el vehículo podría ser remitido al corralón.

Así que si no quieres perder dinero y tiempo, te recomendamos que te asegures de verificar si tu auto puede o no circular este sábado 22 de julio, de acurdo al Hoy No Circula.

