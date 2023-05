¿Nos escuchamos o pretendemos hacerlo? A Debate por Daniel Jacobo

A Debate por Daniel Jaconbo: ¿Realmente nos escuchamos? Esta es una pregunta que me ha dado infinidad de vueltas en la cabeza después de escuchar el episodio How to listen del podcast The Gray Area with Sean Illing (por cierto, gran podcast, cuando tengan la oportunidad vayan a escucharlo).

En este episodio, el host dialoga con Kate Murphy, autora del libro Y ou´re Not Listening: What You’re Missing and Why It Matter s, un libro que “identifica muy bien el problema” respecto a la manera “superficial” en la que nos metemos de lleno en la infinidad de voces que hay en el mundo, como lo señala Amelia Gentleman.

Y es que planteemos el siguiente escenario: Quedas con un amigo para reunirse después de tantos años de no verse ni hablarse con el objetivo de ponerse al corriente. Eligen un restaurante, muchos de los cuáles tienen varios obstáculos para la escucha: El bullicio mismo de la clientela, la música en vivo o la que no es en vivo, pero los responsables se encargan de ponerla a un volumen tan alto que es incluso peor que la música en vivo.

Además de estos obstáculos, hay que sumarle otro: el Smartphone. Ya en otro momento en este mismo espacio, les hablé del libro Stolen Focus, en el que se relata cómo las aplicaciones, plataformas y teléfonos inteligentes han diseñado todo un sistema para mantener nuestra atención o robarla en caso de que estemos haciendo otra cosa.

¿A cuántos no les ha pasado que están platicando con una persona y toma su celular en una o más ocasiones mientras te dice “te estoy escuchando, eh”?

Diferencia entre oír y escuchar

La realidad es que esa persona no te está escuchando, sino que te está oyendo; ¿cuál es la diferencia?

De acuerdo con el sitio multiacústica, oír es la acción de captar sonidos a través del proceso fisiológico que permite percibir ondas sonoras y transpormarlas. Podemos oír, por ejemplo, el ruido de la lluvia, gritos, bocinas, etc.

Por otro lado, escuchar es atender una vibración sonora determinada que involucra al aparato auditivo, funciones cognitivas y psicológicas; escuchamos, por ejemplo, música o a una persona.

Pero, ¿realmente las escuchamos?

A Debate

En 2021, la compañía HMD Global realizó un estudio sobre la relación que tienen las personas con su teléfono móvil. Por supuesto que su uso ha aumentado un 90% en los últimos 10 años.

Pero el dato realmente relevante es que al día, en promedio, las personas tocamos nuestros celulares 142 veces. De esas, ¿cuántas serán cuando estamos en compañía de alguien más a quien “queríamos ver”?

¿Cuántos hemos perdido la capacidad de escuchar al otro y el privilegio de ser escuchados para ser reemplazados por las notificaciones del teléfono por más inútiles que estas sean (como la que ahora mismo me ha llegado, otra vez, de que no tengo espacio suficiente en mi iCloud)?

La pregunta, A Debate.

Por Daniel Jacobo

@soy_camel

