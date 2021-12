¿Realizas traspasos entre tus cuentas? El SAT puede fiscalizarte

Si usted es de las personas que tiene a su nombre diversas cuentas bancarias y realiza frecuentemente traspasos electrónicos entre ellas, el SAT puede fiscalizarlo si es que detecta “discrepancias fiscales”, es decir, que sus traspasos superan a sus ingresos registrados.

SAT fiscalizará traspasos entre cuentas propias

Recuerde que todos los traspasos que se hagan entre cuentas propias y que estén identificadas a través del mismo RFC, o a través de la misma persona moral, ya sea socio, o persona física registrada, no causarán impuestos.

Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si el SAT detecta diferencias entre los ingresos que le ha declarado y los depósitos que percibe, entonces la autoridad puede presumir que hay ingresos adicionales por los cuales deba de pagar un impuesto.

Esto se llama “discrepancias fiscales” y ocurren cuando el SAT detecta movimientos que demuestren un incremento en nuestro patrimonio o fuente de riqueza.

Por ejemplo, si usted le presta a un familiar su cuenta y realiza una transferencia electrónica entre cuentas propias con el único objetivo de retirarlo en un cajero automático y entregárselo en efectivo a nuestro familiar que por alguna razón no podía hacer ese movimiento por sí mismo, el SAT podría pedir demostrar que ese recurso no se trató de un ingreso por una venta, una renta, o cualquier otra actividad que cause impuestos.

Estos movimientos se pueden documentar con los estados de cuenta bancarios.

Para soportar que no fue una situación de ingresos adicionales sino como un traspaso que se hace como un préstamo, de ahí que se debe de demostrar que está al corriente y en orden con su RFC y con la actividad que realiza.

Recuerde que el SAT puede fiscalizar movimientos hasta con 5 años de antigüedad, por eso es importante mantener en orden la contabilidad, conservar nuestros estados de cuenta y desde luego asesorarse con los especialistas.

