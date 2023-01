¿Lo sabías? Estos ingresos no pagan impuestos en México

Sin lugar alguno los impuestos se deben encontrar entre los primeros lugares de los enemigos número uno de los mexicanos y el resto del planeta, pues para nadie es grato el hecho de estar otorgando un porcentaje de nuestro salario por cuestiones de ley.

Pese a ello, ¿sabías que hay al menos 12 tipos de ingresos que quedan exentos del pago de impuestos en nuestro país?

Si no tenías idea de ello, no pasa nada, pues en adn40 te daremos a conocer todos y cada uno de los ingresos que puedes recibir a lo largo del año y los cuales no tienen que pasar por procesos de este pago.

¿Qué ingresos no pagan impuestos?

Dentro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), hay un total de 12 pagos que quedan exentos del pago de impuestos gracias a lo que determina la ley dentro de la República Mexicana.

Entre estos, se encuentran los siguientes:



Gratificación anual o aguinaldo: Este pago queda exento del pago de impuestos gracias a que es una recompensa laboral de lo trabajado en el año. Prima vacacional: En este caso, los trabajadores quedan exentos del pago de impuestos en un nivel equivalente a las 15 UMAS dentro de México. Tiempo extra trabajado: Aquellas personas que constantemente tengan que laborar horas extras, no se preocupen más, pues este rubro tampoco amerita el pago de impuestos. Pago de utilidades: De igual forma, el pago de las utilidades queda exento de pagar impuestos en el país, claro, siempre y cuando la prestación sea de 15 UMAS. Prima vacacional: En este punto tampoco se deberán pagar impuestos, pues es una prestación de ley que se otorga por parte de las empresas en el país. Prima dominical: Para este caso, se encuentra exento hasta una UMA por cada domingo que se labore. Fondo de ahorro: Si dentro de tu trabajo cuentas con fondo de ahorro y te preocupa que te quiten dinero al término del año correspondiente, no temas, pues esta prestación también queda exenta del pago de impuestos. Jubilados y pensionados: Todas las personas que estén jubilados o pensionados, no deberán pagar impuestos de lo que se les otorga mensualmente. Becas y bonos: El pago de becas educativas así como las destinadas a actividades deportivas y culturales para los trabajadores o sus familiares, quedan exentos del pago de impuestos.

10 Seguro Social: En este mismo rango se encuentra el pago del Seguro Social, gracias a que es una prestación de ley en el país.



11 Viáticos: De igual forma el pago y uso de los viáticos no paga impuestos en México.

12 Pagos por retiro: En este caso, no deberán sobrepasar 90 veces el valor de la UMA actual.

Los valores de la Unidad de Medida y Actualización #UMA que entran en vigor a partir del 1 de febrero de 2023 son (pesos mexicanos):

🔹 103.74, diario

🔹 3,153.70, mensual

🔹 37,844.40, anual



(1/2) pic.twitter.com/fMQHlsmqF8 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 9, 2023

¿En cuanto está la UMA en México este 2023?

Es importante que sepas que a partir del 1 de febrero de este 2023, se actualizará el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Es decir, el valor diario de la UMA pasará de los 96.22 a los 103.74 pesos, mientras que al mes pasará de los 2 mil 925.09 a los 3 mil 153.70 pesos.

Con esto dicho, toma en cuenta el pago de tus impuestos así como las multas a pagar dentro de México.

Con información del SAT.