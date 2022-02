Youtuber capta extraño objeto volador sobre el socavón de Puebla

Un youtuber captó en video el momento en el que un extraño objeto volador sobrevoló el famoso socavón de Puebla, mientras se disponía a mostrar cuál es el estado actual de este fenómeno.

El gigantesco socavón que se abrió en Puebla en mayo de 2021 logró convertirse en todo un fenómeno mediático, donde las personas acudían al lugar y se tomaban fotos cual sitio turístico.

El rescate de dos perros que quedaron atrapados en el socavón fue tendencia en redes sociales, lo que aumentó la popularidad de este fenómeno a tal punto que hasta unos panaderos crearon el ‘pan socavón’, con todo y perritos.

No obstante, todo lo que sube tiene que bajar, incluso la fama del socavón de Puebla. Después de todo el furor que causó, la comunidad en internet simplemente se olvidó del socavón y lo dejó en el pasado como otras tendencias efímeras.

Youtuber capta extraño objeto volador en el socavón de Puebla

Recientemente, los usuarios en redes se comenzaron a preguntar “¿qué pasó con el socavón?”, por lo que el youtuber , Urbex Puebla, se dio a la tarea de averiguarlo y con sus amigos acudió a ver el estado actual del gigantesco hoyo.

El youtuber y su equipo acostumbran a hacer exploraciones con temática paranormal, pero ahora no esperaban encontrarse con nada de eso. No obstante, el grupo fue sorprendido por un objeto volador en forma de cilindro que se hallaba sobrevolando el área que abarca el socavón de Puebla.

“No sé qué es ese objeto. Me saca un buen de onda. No sé si sea una pancarta o alguien que está planeando, pero ya lleva rato ahí (...) No digo que sea un Ovni ni un platillo volador, pero está bastante raro este objeto arriba del socavón”, señaló el creador de contenido.

El video se ha viralizado en redes y cientos de personas han comentado y teorizado sobre la naturaleza de este misterioso objeto volador, aunque algunos señalan que solamente se trata de un dron.

¿Cuál es el estado actual del socavón de puebla?

Además de captar el extraño objeto volador , Urbex mostró cuál es el estado actual del socavón; Actualmente, cuenta con 126 metros de diámetro por 45 metros de profundidad y está lleno de agua de las lluvias.

Asimismo, mostró que ahora se encuentra cercado con mantas que advierten que es una zona de alto riesgo y explicó que ya no se permite usar drones en el lugar por la cercanía con el Aeropuerto Internacional de Puebla Hermanos Serdán, según las normas de la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones.

