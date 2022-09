Barrio Las Golondrinas: una historia de lucha para tener un hogar

En 1997 Imeldda y su pareja compraron un terreno en un paraje del municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex); así surgió la conquista, la lucha, el nacimiento y el desarrollo del barrio Las Golondrinas.

Así comenzó el barrio Las Golondrinas

Imelda dijo que para obtener esa vivienda les pedían un enganche de mil 500 y una mensualidad de 500 pesos; el terreno costaba 25 mil pesos en aquel entonces.

La oferta era una sitio sin servicios públicos, con nidos de golondrinas , milpas nopaleras y despoblado, Imelda releta para adn40 que llegaron a la colonia sin casa, “no habípa calles”, tenían las tablas que desarmó de su ropero taparon algunas partes y el papá de sus hijos buscó qué podá utilizarse como techo, por lo que encontró una lona con los carretoneros.

Una vecina llamada Leticia también compró un lugar entre las milpas, “no importaba si no tenía paredes, techo o energía eléctrica, ella quería un lugar para vivir, “les di eso de regalo a mis hijas un 6 de enero”, cuenta Leticia.

Ante las irregularidades, el vecino José Encarnación también se sumó a la lucha y organizó a las familias que querían un lugar para vivir, al final, resultaron ser cientos de personas. “Fue una conquista, una conquista porque el gobierno permitió que se vendiera”, expresa José Encarnación.

De esta forma, los vecinos poco a poco comenzaron a apropiarse de terrenos, se consumió la primera victoria vecinal y ahora tenían que conseguir servicios públicos a costa de lo que fuera.

Cuentan que se robaban el agua potable o la traían de algún pozo, después la luz, que conseguían en postes de Jaltenco, “fue mucho cabe que se tuvo que comprar pero con la organización de los pocos vecinos”, contó Imelda.

Así surgió el Barrio Las Golondrinas en la periferia del Edomex

Lucha, perseverancia y derechos

Por su puesto, luego de 10 años así, los vecinos querían servicios públicos sin necesidad de obtenerlos de otras formas, así, comenzaron representantes municipales a a visitar Las Golondrinas para lucrar con la necesidad de la gente, de acuerdo con los vecinos "óigame, llévame gente y yo te voy a bajar cemento y les regalaban la paca de lámina de cartón”, expresa José Encarnación.

Los vecinos hicieron todo para tener lo necesario, por ejemplo, Leticia relata que tuvo que cargar bultos de cemento para hacer un baño en la primaria, no había agua “esa es la primaria Venustiano Carranza, ahí nos tocó empezar a sufrirle, en esa escuela”.

En una ocasión los iban a desalojar y los vecinos recuerdan que permanecieron cuidando el puente con palos y piedras. Ante su lucha, José Encarnación dijo que Las Golondrinas es un barrio hecho por mujeres.

Al pasar los años, Imelda instaló una tienda, ahora, luego de casi 30 años, las calles están pavimentadas, hay escuelas, comercios, hace poco llegó el transporte público que lleva a los veinos a la estación del Metro CDMX Indios Verdes, a la Vía Morelos o a la Central de Abasto Municipal.

Imelda, además, perdió a su hijo en este barrio luego de que lo mataran en una riña, “me siento una mujer guerrera, bendecida por Dios porque he estado hasta el suelo, he vencido muchas cosas, una de las cosas más fuertes que he pasado en esta colonia, es haber perdido a mi hijo”.

Relatan que no son invasores, solo lucharon por un derecho que tienen como mexicanos al tener un lugar en el país que sea digno y donde puedan construir un lugar, a pesar de que a veces los gobiernos no les brinden la oportunidad.

Ahora, Las Golondrinas es un lugar donde viven 500 familias y que apareció en el mapa, gracias a que estas mujeres lucharon por ello.

