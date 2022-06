Hidalgo busca castigar a quien se retire el condón sin consentimiento

Hasta cuatro años de cárcel y multa de 80 días podrían recibir las personas en Hidalgo que se retiren el condón sin consentimiento de la otra persona durante el acto sexual, propusieron diputadas y diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza.

Los legisladores presentaron una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 183 del Código Penal estatal para penalizar este acto, conocido como stealthing.

Quien, aprovechándose dolosamente del consentimiento de realizar el acto sexual con protección, retire el condón sin común acuerdo, se le impondrá cárcel de dos a cuatro años y una multa de 80 días. Se aumentará la pena, en caso de haberse visto afectado en su salud, por infecciones, enfermedades venéreas o embarazo no deseado.

La iniciativa fue turnada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Roberto Rico Ruiz, a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.

La legisladora del PT, Tania Valdez Cuella, señaló que en años recientes, a pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, se han desarrollado prácticas individuales dentro del acto sexual que rompen con este objetivo, ya que en el peor de los casos son actos que pueden considerarse como agresiones sexuales que menoscaban la dignidad de las personas.

La diputada @TaniaValdezCue1 somete ante el pleno la iniciativa que pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 183 del Código Penal estatal, en materia de violencia sexual. @GLPT_Hgo #LXVLegislaturaHidalgo pic.twitter.com/bSLrG4l2n8 — LXV Legislatura de Hidalgo (@CongresoHidalgo) June 20, 2022

¿Qué es stealthing en español?

Stealthing es un término que en inglés significa “en sigilo” o “secretamente” y que se usa para describir la “moda” entre algunos hombres de quitarse el condón durante la copulación a pesar de haber acordado con su pareja usarlo.

Las organizaciones defensoras de los derechos sexuales de las mujeres alegan que debe ser tratado como una violación.

Un estudio de Alexandra Brodsky publicado en el Columbia Journal of Gender and Law, la revista de la Universidad de Columbia de Género y Derecho, define stealthing como “retiro de condón no consensuado durante la relación sexual”.

Advierte que “expone a las víctimas a riesgos físicos de embarazo y enfermedad” y que es “muchas lo experimentan como una grave violación a su dignidad”.

Con información de la BBC

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app .

pfp