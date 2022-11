¿Cómo que la salsa Tabasco no es de Tabasco?

Lamentamos decirte que no, la salsa Tabasco no es de la misma tierra del pejelagarto, pero eso no importa mucho cuando eres fan del picante.

Nota Especiales Compartir







Copiar Enlace Enlace Copiado

Escrito por: Redacción ADN40

Chinchu C en Pixabay