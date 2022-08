Padre gana custodia del niño Pablo, abuelos temen que sea víctima de violencia

Pablo nació a las 25 semanas de gestación, esa condición complicó el parto y dos meses más tarde su madre falleció, este era su sexto embarazo, pero a decir de la familia de Jéssica, la mamá, su esposo la presionaba para embarazarse, sin considerar que ella padecía lupus.

Patricia Ramírez, abuela de Pablo aseguró que su hija sufría de violencia psicológica fuerte, de prepotencia y fue obligada a seis embarazos en dos años, hasta que falleció de un derrame cerebral.

La hoy abuela, recuerda que su hija era víctima de abuso psicológico y físico de su esposo, es por esa razón que un juez le entregó la custodia del menor a los abuelos maternos desde hace 7 años; sin embargo, el pasado 19 de julio, cuando lo llevaron al Centro de Convivencias Familiares del Poder Judicial del Estado de México, para ver a su papá, éste mostró un documento donde se revocaba la custodia.

Aseguraron que el hombre les arrebató al pequeño Pablo con lujo de violencia.

La familia materna de Pablo asegura que hubo irregularidades en la revocación de la custodia, señalan que la jueza supernumeraria adscrita al Juzgado Quinto de lo familiar de Toluca, Alondra Ivett de la O González, emitió actuaciones parciales y no consideró dictámenes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que asentaban que Edgar el progenitor no era la persona idónea para tener al niño.

La abuela asegura que por tres años, el papá de Pablo no pagó la pensión alimenticia y las direcciones de su domicilio, para el caso de las notificaciones, son falsas, lo que tampoco consideró la jueza que tendría que privilegiar el bienestar del menor.

La familia asegura que la jueza no tomó en cuenta el sentir de Pablo, quien no desea convivir con su padre, como ha quedado asentado en distintas actas y juzgados de lo familiar, además de que por su condición necesita cuidados especiales, de ahí que temen que no los tenga y de que no lo vuelvan a ver.

Te quiero ver, te extraño mucho, necesito saber que estás bien, tú confía en nosotros, te estamos buscando y no vamos a parar, lo vamos a lograr, tú tienes que ser fuerte, confía en nosotros, todos te estamos buscando, te queremos toda tu familia, vamos a hacer hasta lo último pero tú vas a regresar a tu casa, a tus cosas, a tu vida, te esperamos mi vida.

