La fibra óptica y su importancia en las telecomunicaciones

La fibra óptica, sin duda, logra estas cualidades de conectividad. Se trata de un filamento ligeramente más grueso que un cabello, generalmente de vidrio o de polímeros acrílicos, que es capaz de conducir y transmitir impulsos de luz de un extremo a otro permitiendo así, una comunicación a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas.

Es de entenderse, que la fibra óptica cada vez toma más importancia en las telecomunicaciones personales, profesionales y sociales.

Beneficios de la fibra óptica

Para Jonathan Juárez, Gerente Comercial de Telenco LATAM México, además de estos beneficios, la fibra óptica logra esta conexión “sin necesidad de poner un amplificador cada cierta distancia como sucede con el cobre, el cable coaxial o las microondas”, además de que “por ser un hilo muy pequeño podemos meter en un espacio muy reducido una cantidad de hilos que permiten ir incrementando la capacidad de datos que podemos ir transmitiendo o transportando en un cable”.

A finales del 2020, menos del 20 por ciento de los hogares mexicanos contaban en ese entonces con fibra óptica, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones; esa cifra aumentó durante el año pasado; y se calcula que en este 2022 llegó a casi el 40 por ciento, por lo que aún existe alrededor del 60 por ciento de hogares a los que se podría llegar.

Para Telenco LATAM México, nuestro país no es un caso aislado. El despliegue de fibra óptica representa un gran desafío económico para toda América Latina y sus millones de hogares que esperan acceso a la red; Jonathan Juárez aseguró que “hay un boom en el uso de la fibra óptica, porque es un medio para poder transmitir grandes capacidades de datos, que las microondas o el cobre no te da”, además de que “se ha vuelto más noble porque no es tan complicado su instalación y, aunque requiere de equipo especializado, las empresas están buscando la manera de poder instalar este tipo de tecnología porque al final del día, de cierta manera les da mucha más confianza a los usuarios”.





Además, destacó que las empresas se van preparando para el acceso a nuevas tecnologías, como la red 5G que requerirá de la transmisión de grandes cantidades de datos “y eso lo van a lograr a través de la fibra óptica; un proceso que va a llevar varios años, pero al final del día va enfocado a tener conexiones confiables, de alta velocidad y de gran capacidad”.

El grupo Telenco ha podido adaptarse a los desarrollos bien conocidos en el mercado de las telecomunicaciones, que está cambiando rápidamente. Con el crecimiento del uso de la fibra óptica, Telenco busca brindar apoyo y capacidad de respuesta a sus clientes con el objetivo de apoyar de manera eficiente a los principales actores del mercado en sus proyectos.

