¿Te imaginas ver ciudades libres de cables? Sin duda, se trata de una idea que podría ser realidad con el cableado subterráneo, que por cierto, ya existe en nuestro país.

Sin embargo, transitar a ciudades libres de cableado aéreo, aunque es posible, solo se aspiraría a largo plazo, señala Jonathan Juárez Gerente Comercial de Telenco LATAM en México.

Señaló que una de las razones es que “el cableado aéreo va montado sobre infraestructura ya existente, sobre los postes, ya sean de madera que son los utilizados comúnmente para la instalación telefónica o en postes de concreto o acero que instala la compañía eléctrica, por lo que las empresas, en muchas ocasiones prefieren el cableado aéreo porque es un poquito más rápido y, además, es más económico ya que no hay que invertir tanto en obras viales”.

Cableado subterráneo, una solución a la creciente conectividad en las ciudades

Aún así, señala que el cableado aéreo no ayuda a la imagen urbana.

Y no solo eso, de hecho, de acuerdo con el Registro Único de Situación de Emergencias de la Ciudad de México, del sistema de Datos Abiertos, de enero de 2018 a agosto de 2020 se reportaron 112 cortos de servicios en el cableado aéreo y 90 cables caídos. De los cortos, 111 fueron por errores humanos.

Contrario a lo que podría presentarse con el cableado subterráneo, que normalmente “se usa en lugares donde se necesita un paisaje más limpio, como en el centro de las ciudades o en zonas residenciales, donde no instalan postes”, especificó Jonathan Juárez.

No dudó en señalar que este tipo de instalación toma un poco más de tiempo y recursos, pues se tienen que realizar canalizaciones subterráneas, hay que instalar ductos y registros, que son elementos que normalmente no existen en las ciudades a menos de que sea una ciudad nueva, aun así, confirmó que se trata de una red más limpia y rápida, además de que “el servicio o las prestaciones no afectan en nada, se sigue teniendo las mismas capacidades o velocidades, solo es un tema estético y en algunos casos es un tema de practicidad”.

Con respecto a lo anterior, dejó claro que son preferibles las instalaciones subterráneas “porque ayudan a mantener una ciudad más limpia, un paisaje más limpio que un cableado aéreo. Normalmente lo hacen en lugares turísticos muy representativos, como los zócalos o centros históricos de las ciudades, en donde necesitamos poner una vista limpia para los turistas y para la ciudad en general”.

El cableado subterráneo ofrece entre otras cosas un paísaje más limpio en las ciudades.

Por cierto, en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, se han presentado en varias ocasiones iniciativas de reforma a la Ley de Obras Públicas para establecer que el cableado eléctrico suspendido en postes sea sustituido por sistemas subterráneos, pues de acuerdo a estudios presentados por los legisladores, el sistema de cableado eléctrico data del año 1843.

