10 de mayo: Pensar a las madres por Trinidad Baruf

Hay palabras que no tienen un solo significado. “Madre” es una de esas. Hay personas gestantes y madres adoptivas, madres cuyos hijos murieron, madres que se besan, madres que ya no hablan con sus hijos, madres en la cárcel y madres cuya lengua materna es distinta a la de sus hijos, madres solteras, jefas de hogar, madres que no quisieron serlo, madres que lucharon hasta el peor sufrimiento por lograrlo, madres trans y madres que ahora son padres. Madre tampoco es una categoría que abarca a toda una persona. Somos madres, somos diferentes madres, y somos mucho más. Está claro que la idea de madre ya no coincide con la capacidad de gestar. Madre, como dice Massimo Recalcati en su libro Las manos de la madre, es “ abrirse al Otro”.

La figura de la madre

Para pensar la figura de la madre este 10 de mayo, los invitamos a recorrer esta lista de entretenidos e interesantes libros que abordan algunos de los aspectos que podemos englobar dentro de esta palabra.

Esta primera selección son libros escritos por muchas voces y exponen diferentes maneras de encarnar este rol.

- (h) amor de madre, VV. AA, Editorial Continta Me Tienes, Madrid, 2016.

“En ese camino identificativo que ha sido el embarazo, ese que se conforma con las baldosas burocráticas de ´varón´, ´hembra´, ´padre´, ´madre´e ´hijo´, hagamos todas un favor, aprovechemos este Gran Cambio que es tu llegada no para identificarnos donde siempre sino para redefinirnos donde nunca.”

- Maneras de escribir y ser / no ser madre, VV. AA, Editorial Paraíso Perdido, Guadalajara, 2021.

“Anhelas que cuando ambas, por fin, logren liberarse de títulos y de deberes familiares pase entre ustedes una nueva corriente amorosa, una que no juzgue ni someta a ningún mandato.”

- Mucha madre, VV. AA, Editorial Almadía, Ciudad de México, 2021.

“´Jamás me vi como madre´, dice I, mientras dos críos se pelean sus brazos y su atención.

¿Será que podemos realmente vernos en la maternidad.”





La segunda selección son libros de poesía. Qué mejor que la poesía, que rompe y juega con el lenguaje, para cuestionar ideas preestablecidas.

- Material de lectura, Alaíde Foppa, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2021.

“Ese es mi rostro cansado: brilla aun en el fondo / de la pupila oscura / una pequeña llama / de juventud / una leve sonrisa recuerda / a la que ya no soy.”

- La materia de este mundo, Sharon Olds, Gog & Magog, Buenos Aires, 2016.

“No podía ver como iban a ser / mis días contigo arrepentida, contigo / deseando / no haberlo hecho, el / cielo caía a mi alrededor, sus astillas / brillando en mis ojos, tu viejo cuerpo / suave / caído contra el mí horrorizada / te tomé en mis brazos, dije Está bien, / no llores, está bien, el aire lleno de / vidrios, no sabía lo que decía o quién / sería yo ahora que te había perdonado.”

¿Cuál es el mejor regalo que podemos darles a las madres? Pues eso, re-pensar qué ponemos sobre ellas, qué les exigimos, qué necesitan. Estos ibros nos ayudan a ampliar aún más este término y contribuyen a aliviar a las familias y a los hijos de los estereotipos que constriñen y no nos permiten crecer como sociedad. Madre es abrirse al otro. Acompañemos a las madres en esta aventura hacia lo nuevo y lo indeterminado.

*Todos los libros se pueden conseguir en la librería U-tópicas: https://www.u-topicas.com/

Trinidad Baruf Directora de Agenda de las Infancias: https://www.instagram.com/agendadelasinfanciascdmx/