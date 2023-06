Cada vez son más los usuarios en el mundo que se unen a la comunidad de WhatsApp, por ello la aplicación se enfrenta al reto de reinventarse, no solo por la competencia sino por las limitaciones que tiene la aplicación, recientemente se ha hablado de una nueva función en la que se incluirían tres palomitas, aquí te decimos para qué funcionarían

Actualmente la aplicación funciona de la siguiente forma cuando por alguna razón no tienes señal o datos y envías un mensaje aparece una especie de reloj que indica que tu mensaje no ha sido enviado. De no ser el caso se observa una palomita cuando se envía tu mensaje pero no ha llegado a la otra persona.

Si los dos usuarios de WhatsApp cuentan con internet aparecerán dos palomitas y en caso de que ya lo haya leído estas será de color azul.

¿Cómo identificar que hicieron captura de pantalla en mi conversación de WhatsApp?

Ahora se ha estado hablando acerca de que los desarrolladores de la aplicación de mensajería estarían trabajando en el bloqueo de captura de pantalla de mensajes.

En este caso, la aplicación haría llegar al destinatario una tercera palomita que significa que se tomó una captura de pantalla o screenshot de una conversación.

¿Qué significa la tercera palomita en WhatsApp?

La utilidad de esta tercera palomita funcionará para que los usuarios de WhatsApp identifiquen que sus conversaciones pueden ser compartidas a través de otras redes o que se está almacenando en imágenes lo que se escribe antes de que incluso sea borrado por el destinatario.

La función sería muy útil y podría llegar muy pronto, ya que la app ya ha implementado en algunos países funciones que eran impensables como la capacidad de editar mensajes.

WhatsApp incluso señaló en un posteo que la función de editar implementará a nivel mundial en las próximas semanas y los remitentes podrán modificar sus mensajes dentro de los 15 minutos posteriores al envío.

Nuevas funciones de WhatsApp para mejorar experiencia

Además de dichas funciones, WhatsApp ha estado anunciando una serie de cambios que debes conocer con la finalidad de tener una mejor experiencia de usuario.

Cabe señalar que la función de editar los mensajes se habilitará manteniendo presionado el mensaje y eligiendo “editar” en el menú desplegable. El mensaje modificado llevará la etiqueta “editado”.

Dicho cambio obedece a la competencia, ya que aplicaciones como Telegram y Signal permiten a los usuarios editar mensajes.

También fueron presentados los canales de WhatsApp, una función que ayudaría a convertir la aplicación en un “producto de mensajería de transmisión privada”.

Por ahora solo los usuarios de Colombia y Singapur serán los primeros en recibir acceso a los Canales. La compañía explicó que los usuarios podrán seguir contenido sobre sus pasatiempos, equipos deportivos, actualizaciones de funcionarios locales y otros.

