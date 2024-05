No envíes este tipo de mensajes por WhatsApp si no quieres que tu cuenta sea bloqueada

La aplicación de WhatsApp es una de las más usadas en Latinoamérica y el mundo para mandar mensajes y gracias a los avances en la tecnología y la lucha común para respetar la privacidad de las personas, ahora las cuentas que envíen cierto tipo de mensajes serán bloqueadas.

En su página principal, Help Center, la aplicación de WhatsApp recomienda a los usuarios a pensar “detenidamente” antes de compartir algo con los contactos y preguntarse si te gustaría que otras personas vean lo que enviaste.

En el apartado “Bloquea o reporta contactos y mensajes”, la aplicación propiedad de la empresa estadounidense Meta, exhorta a no enviar mensajes conflictivos, que pueda incitar a una situación de peligro o contenidos que muestran el abuso o la explotación de una persona, sobre todo si es un niño.

Sin embargo, ahora pondrá en marcha el bloqueo de cuentas en caso de que los usuarios no respeten la privacidad de las personas y no tomen en cuenta las recomendaciones antes mencionadas.

¿Qué mensajes no enviar para evitar el bloqueo de cuenta?

De acuerdo con el diario especializado WABetaInfo , WhatsApp desarrolla una herramienta “Restricción de cuenta” que restringirá el envío de mensajes específicos, pero ¿cuáles son?

Spam

Mensajería masiva o automatizada

Envío de malware o phising

Mensajes malintencionados

Suplantación de identidad

¿Se puede recuperar una cuenta bloqueada de WhatsApp?

La aplicación de WhatsApp bloqueará temporalmente al usuario, quien no solo no podrá mandar mensajes a sus contactos que tenga registrados, sino que no podrá iniciar nuevas conversaciones y tampoco ver los chats.

La duración del bloqueo será dependiendo del nivel de infracción que se haya realizado, estos podrían ser días o inclusive meses. Hasta el momento, esta herramieta únicamente se implementó en España, pero podría convertise en una realidad para todos los usuarios que haya en el mundo.

