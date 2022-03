WhatsApp: Cómo denunciar a un contacto por mensajes inapropiados

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más famosas y utilizadas alrededor del mundo, por lo que día a día ofrece nuevas herramientas para disfrutar de uso; sin embargo, las personas también están expuestas a recibir mensajes inapropiados por diversos números telefónicos, dado que el personal de la app señala cómo denunciar este tipo de contenido y al contacto.

Una de las desventajas de WhatsApp es que números desconocidos o contactos que no tengas agregados, pueden tener acceso a tener una conversación contigo de forma directa, por lo que existen posibilidades de recibir mensajes inapropiados que pueden incomodar o ponerte en una situación vulnerable.

Ante esto, WhatsApp ha trabajado en garantizar tanto la seguridad de sus usuarios como la navegación adecuada en el día a día. Bajo ese sentido, en esta ocasión se explicará cómo denunciar a un contacto por mensajes inapropiados.

Cómo denunciar a un contacto por mensajes inapropiados

Con el fin de evitar mensajes inapropiados u hostigamiento, WhatsApp ha puesto a disposición de los usuarios, dos opciones en su aplicación para que combatir el acoso: reportar y bloquear.

De esta manera, WhatsApp permite “denunciar el comportamiento abusivo de ciertos usuarios e impedir que vuelvan a escribirnos”. Las dos opciones de reportar y bloquear muy bien pueden aplicarse en caso de recibir publicidad no deseada o en alertar sobre material pedófilo o inapropiado.

Pexels

Para poner al tanto a WhatsApp de esta situación, basta con seguir los siguientes pasos:

- En cuanto se reciba un mensaje inapropiado, la persona deberá dar clic en el nombre del contacto y dirigirse a la parte de Info. del contacto.

- Posteriormente, se seleccionará la opción de Reportar contacto. En cuanto esto sucede, WhatsApp recibirá los últimos cinco mensajes que hayan sido enviados para comprobar una conducta abusiva o comprometedora. El remitente no recibirá notificación de este procedimiento.

No obstante, en caso de que el receptor considere que no es suficiente, también tiene la opción de Reportar y Bloquear, con la que no sólo se dará a conocer a WhastApp el contenido inapropiado, sino que los contactos serán bloqueados para no recibir más mensajes de esto.

Ten en cuenta que incluso si recibimos reportes sobre conductas que incumplen nuestras Condiciones del servicio, no siempre suspenderemos la cuenta ni tomaremos medidas contra el usuario en cuestión

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

MVA