¡Sin WhatsApp! Estos son los celulares y Iphones en los que dejará de funcionar la aplicación

No a todos les gusta tener el celular más reciente o gastar mucho en tecnología, el problema es que en algunos equipos las aplicaciones ya no cuentan con actualizaciones o simplemente dejan de funcionar como es el caso de WhatsApp , que en el mes de mayo ya no podrá utilizarse en algunos equipos.

Los equipos en los que los usuarios ya no podrán hacer uso de WhatsApp son de LG, Samsung, Huawei y hasta de iPhone, por lo que aquí te explicamos cuáles son para que no te tomen desprevenido.

¿Por qué deja de funcionar WhatsApp en algunos equipos?

Debes saber que todas las aplicaciones se actualizan constantemente por seguridad o funcionabilidad, tal es el caso de la app de mensajería WhatsApp que en este mes tendrá una nueva actualización que algunos sistemas operativos no soportan y por tanto quedan obsoletos para que se pueda seguir usando.

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más utilizados en México por lo que el hecho de que deje de funcionar afecta a miles de usuarios que cuentan con equipos que no son recientes.

Estos son los iPhone que no tendrán WhatsApp

Los iPhone que no funcionarán son los siguientes:

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

¿Cuáles son los celulares que ya no tendrán WhatsApp?

Samsung

Samsung Galaxy Core



Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5



LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Otras marcas de celulares

Archos 53 Platinum

Faea F1THL W8

Lenovo A820

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Winko Darknight

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Mem

Recuerda que mes con mes se dan a conocer los celulares en los que la aplicación WhatsApp dejan de funcionar por las actualizaciones.

