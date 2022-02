¡Qué miedo! Pareja graba cuando un lagarto sale de su inodoro

Los viajes suelen estar llenos de aventuras, momentos agradables y memorables, así como algunos un tanto chuscos, pero también hay algunos sumamente aterradores, tal como le sucedió a un hombre que viajó a Tailandia para visitar a su pareja y disfrutar de unas merecidas vacaciones; sin embargo, vaya susto que se llevó cuando entro al baño y vio a un lagarto saliendo del inodoro.

Lagarto sale de un inodoro en Tailandia y le pega tremendo susto a una pareja

El hombre captó el momento justo en que un lagarto de tamaño mediano emergió desde el inodoro de su cuarto de hotel. Esto sucedió en la provincia de Pathum Thani, Tailandia, cuando Kingman, de 37 años de edad, entró al baño del cuarto de su hotel luego de que su novia le dijo que algo se movía dentro del inodoro y el llegar se percató que un réptil estaba emergiendo de la tubería.

Las imágenes fueron captadas por la pareja, el 21 de enero pasado, según Daily Mail. En el video se observa al lagarto mover la lengua antes de inclinar la cabeza para mirar alrededor del baño y observar a los ahí presentes para posteriormente darse la vuelta y desaparecer nuevamente por la tubería del inodoro.

El video se hizo viral en plataformas como TikTok, donde Kingman publicó el pequeño clip, que hasta el momento lleva más de 26 mil likes y se ha compartido cerca de 5 mil 500 veces, sin mencionar que cuenta con más de un millón de reproducciones.

Pareja narra el momento en que el lagarto salió de su inodoro

Jason Kingman, quien estaba de visita en Tailandia reveló: “Mi novia me llamó y me dijo que algo sucio se movía en el inodoro. Pensé ‘eso es extraño’ y nunca pensé que sería un lagarto. Me quedé asombrado cuando vi lo que era”.

“Hay muchos de ellos viviendo en nuestro jardín, pero esta fue la primera vez que vi uno en el baño”, añadió. Por su parte, Chantima, su pareja, aseveró que cuando estaba por usar el inodoro se percató que una figura se movía al interior. “Eventualmente salió de nuestra casa y no hirió a nadie.

Es preciso señalar que en Tailandia, es común avistar un gran número de animales exóticos, y los lagartos acuáticos no son la excepción; sin embargo, encontrarlo saliendo de un inodoro no es algo tan normal. Se cree que este lagarto era un varano acuático, cuya especie habita en canales y estanques de la ciudad asiática. De acuerdo con Daily Mail, este lagarto podría tener una mordida venenosa, además de ser portadora de bacterias dañinas.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap