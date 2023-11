La tierna historia de Toothless, la pequeña gatita que conmueve en redes

Toothless, una adorable gatita de pelaje negro, ha conquistado los corazones de miles en las redes sociales con su historia conmovedora. Rescatada por Brad en una gasolinera, esta pequeña felina, que padece de enanismo felino, se ha convertido en toda una sensación en internet.

Brad, al descubrir a Toothless en medio del estacionamiento, notó de inmediato su singularidad: era diminuta. Sin dudarlo, decidió llevarla a casa, donde ella se integró a la familia y transformó por completo la vida de todos.

A pesar de tener patas más cortas debido al enanismo felino, Toothless demuestra ser una gata llena de vitalidad. Es capaz de saltar a lugares altos y se destaca como una excelente cazadora de juguetes. En una entrevista para el blog Love Is Cats , Brad compartió que el invierno estaba llegando, y es probable que Toothless no hubiera sobrevivido de no ser por su decisión de adoptarla.

Toothless es viral en Instagram y TikTok

"Ella es feroz, pequeña, salvaje. Estaba llena de pulgas y gusanos, así que nos hicimos cargo de ella”, expresó Brad al describir las condiciones en las que encontraron a la gata. A pesar de los desafíos, Toothless ha florecido y ha cautivado a los usuarios de Instagram y TikTok con su rostro que parece perpetuamente joven y sus grandes ojos brillantes.

Los dueños de Toothless, Brad y Brittney, comparten regularmente las divertidas y emocionantes aventuras de su mascota en las redes sociales . En los clips publicados, se puede ver a Toothless corriendo a toda velocidad, explorando con valentía su entorno y demostrando su espíritu aventurero.

Aunque la gata tiene cinco años y padece enanismo felino, Brad y Brittney han adaptado su hogar para garantizar que pueda desenvolverse sin problemas. Han instalado escaleras para que pueda acceder fácilmente a sillones y al segundo piso de la casa.

Toothless sabe cómo nos sentimos, nos entiende a la perfección y creo que realmente nosotros somos los afortunados por tenerla en nuestras vidas -Compartió Brad

El éxito de Toothless en las redes sociales ha sido monumental, alcanzando recientemente la cifra de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram . La familia expresó su agradecimiento por el apoyo y el amor constante que reciben de sus seguidores.

