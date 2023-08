¿Cansada de alisarte el cabello todos los días? Este es el TRATAMIENTO definitivo para olvidarte de la plancha

Si te gusta alisarte el cabello porque adquiere mejor forma y te es más fácil peinarlo, pero te cansa tener que repetir la tarea todos los días con la plancha o no siempre tienes el tiempo que se requiere para hacerlo, entonces tal vez te convenga probar un tratamiento de alisado definitivo o permanente.

Ya sea que tengas caireles, el pelo chino o con algunas ondas, el cabello lacio siempre da un toque de elegancia y sofisticación, pero aplicar tanto calor al cabello puede dañarlo, sobretodo sino lo cuidas con protectores térmicos, pero parta evitarte cansancio , ahorrarte tiempo y seguir maltratando tu pelo, hay un truco que te ayudará a conseguir el look que siempre has deseado.

Si bien, hay diferentes tipos de tratamientos de alisado que prometen ser permanentes, hay que considerar que cualquier tratamiento no es realmente duradero, ya que a medida que el cabello va creciendo, aparece la nueva raíz con la forma que originalmente tenía, quizá ya no con la firmeza pero no se mantendrá alisado, por eso se requerirán de retoques cada cierto tiempo.

También hay que considerar que hay tratamientos que pueden resultar dañinos para el cuero cabelludo si no se realizan correctamente o se hacen con demasiada frecuencia, por ello te recomendamos que siempre acudas a manos expertas, es decir, con profesionales capacitados, además, sigue sus recomendaciones para el cuidado posterior al procedimiento.

Tratamiento para alisarte el cabello de forma permanente y sin plancha

Para realizar este procedimiento es necesario que acudas con un profesional, independientemente del tipo de cabello que tengas, si es delgado, grueso, chino, ondulado, teñido o nunca ha recibido un tratamiento, etc., un experto te deberá indicar cuál es el método ideal para ti, una vez tengas esto en mente, tienes que saber que una de las técnicas más usadas es con químicos.

Para realizarlo es necesario tener el cabello bien limpio, el profesional que consultes te recomendará el producto ideal según tu tipo de pelo, pues lo que se busca es que se te abran las cutículas, posteriormente, ya en un salón de belleza acudirás para que se te aplique el tratamiento de raíces a puntas, el cual es una solución química, usualmente de hidróxido de sodio.

Un rato después –el que determine el experto –, el cabello se enjuaga y para sellar el producto de alisado se plancha por zonas cada parte del pelo hasta que queda completamente liso, esto ayuda a sellar el tratamiento en el cabello, puede que se te aplique algún aceite o spray adicional para darle brillo a tu melena, pero eso será a consideración del profesional.

Recuerda que hacer el cabello liso de forma permanentemente es una solución para quienes buscan eliminar el frizz y tener un mejor manejo de su melena, pero para obtener buenos resultados, este tratamiento debe realizarse siempre por un profesional.

