Señalan a ‘Tío Rober’ de abuso; Confesaría en podcast una supuesta violación

El comediante Roberto Andrade, ‘Tío Rober’, fue señalado en redes sociales de cometer abuso sexual y también se difundió el podcast donde el standupero confesó que tuvo relaciones sexuales con una mujer en estado de ebriedad.

Sofía Díaz dijo en un TikTok que el standupero la agredió sexualmente. “Ya no puedo callarme más porque no puedo dejar que mis hermanas que son comediantes, que se dedican a la comedia, no tengan un espacio seguro para desarrollarse”.

La mujer señaló que la agresión del standupero ocurrió en el 2019, cuando ella tenía 19 años y Tío Rober 39, y acudió al show de Andrade, en donde “al final del show estaba esperando a la persona que me había invitado para agradecerle y se me acercó él”.

“Me dijo que era muy bonita y que quería mi Instagram. Le dije que tenía 19 años y me dijo que no importaba, solo para conocernos. Entiendan que tenía 19 años y estaba emocionada, cegada, porque era fan”.

La joven externó que luego la invitó un día a su casa para tomar unos mezcales y después ir a un show. “ se preguntaran por qué no me pareció extraño que un señor me estuviera invitando a su casa la primera vez que salimos, pero la verdad yo siempre pensé ‘Es una persona pública, lo voy a conocer’”.

Cuando llegaron a su departamento, era hora de dormir juntos. la joven dijo que “no sabía cómo salirme y estaba en esa situación complicada”.

“Lo dejé que me tocara y él vio que comencé a llorar y se enojó, y me dijo que si me iba a poner en esa actitud que él no quería. Al final me dejó dormir”, dijo Díaz.

Contesta Tío Rober a señalamientos de acoso

El comediante difundió en sus redes sociales un video en donde externó que los señalamientos de la mujer no son ciertos, ya que ambos intentaron una relación sentimental, pero que decidieron terminar por motivos personales.

En la misma grabación mostró un video en donde Díaz se encuentra a su lado y asegura que a pesar de la edad intentarán una relación.

Confesaría Tío Rober supuesta violación a una mujer en estado de ebriedad

La usuaria Cynthia Híjar compartió un fragmento del podcast La hora feliz donde confesó que tuvo relaciones con una mujer en estado de ebriedad.

“Estaba con una chica en mi casa, estábamos chupando, estábamos echando unos mezcales. De repente nos empezamos a besar, nos fuimos a la cama, nos desnudamos. Entonces, al momento de empezar a coger, me paro por un condón y cuando regreso ella ya estaba dormida”, confesó el comediante.

¿Qué onda, @vivelatino, también ahí van a hacer confesiones de violación este par de miserables? ¿De verdad las personas que asistan a un vive latino se merecen esta porquería? pic.twitter.com/pSkZLDiFSd — Feminasty (@CynthiaHijar) March 14, 2022

“Yo ya traía el condón puesto y todo. Fueron como 10 segundos en que mi moralidad me empezó a chingarme la cabeza y dije: ‘Realmente ella me dio permiso’”.

De todas maneras sí lo hice, y me la cogí como un minuto y dije: ‘No, no está chido porque no está reaccionando’ y dejé de hacerlo.

