TikTok: hablan de los vínculos tóxicos de ‘Encanto’ de Disney

Disney ha desatado un profundo debate con su nueva cinta Encanto. Esta historia que transcurre en el seno de una familia latina, descubre un dilema sobre los vínculos tóxicos que varios usuarios de TikTok no han tardado en explicar.

¿De qué trata ‘Encanto’ de Disney?

Estrenada en el mes de noviembre de 2021, la nueva película de Disney cuenta la historia de una familia estructurada bajo estrictos valores de lealtad. Se trata de un amor familiar que, a su vez, exige la perfección a los diferentes miembros de la familia.

La protagonista, Mirabel, no consigue ningún don y a los ojos de su estricta abuela, la niña representa un fracaso que no le permite aceptarla. Entonces Mirabel lucha por encontrar su espacio dentro de una familia con un legado familiar muy presente.

La película aborda este conflicto, sin la necesidad de presentar un villano, el verdadero antagonista es la estructura y la dinámica familiar tóxica.

Por supuesto que el film no es tan dramático como suena, y está cargado de los clásicos clichés de Disney, como canciones pegajosas y una animación espectacular.

Sin embargo, el film no deja de despertar opiniones, sobre todo en los fans de TikTok que siguen sacando teorías respecto a las oscuras relaciones tóxicas que muchas personas deben soportar desde su entorno familiar.

El debate sobre los vínculos tóxicos de ‘Encanto’

“No, yo no perdono a la abuela porque haber pasado un trauma no es excusa para tratar a todos como lo hizo...Odio que le enseñen eso a los niños. Está bien alejarte de esos familiares tóxicos. Ninguna madre/abuela vale para que destruya tu salud mental”, explica una tiktoker.

“La película Encanto para mí es una interpretación de CPTSD (Desorden de estrés post-traumático complejo) que viene de un trauma, una vida de abuso. Esta película representa la estructura familiar tóxica. Tiene el sueño de reconciliación y el sueño de que todo sane pero en la vida real no es así”, afirma otra usuaria.

El vínculo tóxico al que se refieren, es el que parte de la abuela Alma, quien tuvo que sacar a su familia adelante tras enviudar y quedarse sola. Por su historia familiar, luego se convirtió en una persona demasiado estricta con sus hijos, nietos y sobrinos.

Si bien, como toda película de Disney , el final de Encanto encuentra a los personajes reconciliados y felices, lo que los usuarios de TikTok sacan a la luz es que no está bien tolerar vínculos tóxicos, aun si estos vienen desde la familia.

Según los usuarios de TikTok, tener la misma sangre no garantiza ninguna sana convivencia. Más allá de las conclusiones que puedan sacarse, siempre es enriquecedor que una película genere debate. En este caso Encanto de Disney inicia una discusión sobre los límites que deben ponerse dentro de la familia, para evitar soportar los vínculos tóxicos.

