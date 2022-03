TikTok: se disfraza de vendedora para entrar a zona VIP de un concierto de Christian Nodal

Una joven se viralizó en redes luego de compartir en TikTok la divertida anécdota que vivió en un concierto de Christian Nodal: se disfrazó de vendedora de papas para ingresar a la zona VIP y hacerle una petición especial al cantante.

La usuaria de TikTok Ana Varela compartió en la plataforma de videos cortos la historia de cómo se infiltró hasta la zona VIP de la presentación que dio Christian Nodal el pasado 19 de marzo en el Estadio Monumental, en Chihuahua, con tan solo haber pagado 300 pesos del boleto en zona general.

“Estaba en la zona general donde te cuesta 300 pesitos tu ticket y terminé en la zona VIP, donde cuesta como 10 mil pesos el ticket”, dijo la usuaria.

La joven comentó que primero acudió con un vendedor de cerveza para que le prestara su uniforme y así poder entrar a la Zona VIP. Este accedió, pero le advirtió que no le permitirían entrar; lo que resultó ser cierto, pues los guardias le negaron el ingreso.

No obstante, la tiktoker no se rindió y recurrió a un vendedor de papas quien le prestó su canasta de papas para dar la impresión de que trabajaba en el lugar; esta vez, consiguió acceder a la zona VIP sin pagar un peso más; sin embargo, no fue tan fácil como imaginaba.

La joven dijo que se le acercaron dos policías para comprarle papas, situación que la puso muy nerviosa.

“Yo no sabía cuánto costaban. Les dije ‘sí, están a 100 pesos’. No sabía si eso era muy barato o muy caro. Me dio un billete de 200 y me dijo ‘dame dos’, y pues yo le vendí las papas”.

Joven se infiltró hasta zona VIP del concierto de Nodal para hacerle una petición especial

Al final, la usuaria comentó que toda esta aventura fue para hacerle al intérprete de ‘Botella tras botella’ una petición muy especial: le gritó que se tatuara su nombre.

“Todo este rollo fue para decirle a Nodal ‘tatúate mi nombre’. ¿Por qué? porque no más quise”.





Al final del video se puede observar que, efectivamente, la joven le gritó eso al cantante, aunque no se sabe si Christian Nodal la escuchó o no.

El video ya cuenta con casi 2 millones de reproducciones, más de 200 mil ‘Me gusta’ y mil 600 comentarios de usuarios que destacan la perseverancia de la tiktoker para lograr su objetivo y quienes afirman intentarán esa misma estrategia en próximos conciertos.

CON INFORMACIÓN DE @anavareela

