Lego lanzaría un nuevo set de uno de los juegos más importantes de Nintendo

Desde hace algunos años la compañía Nintendo, empresa dedicada a la creación de videojuegos y consolas, se encuentra trabajando con la empresa dedicada a los bloques de construcción, Lego. Ahora mismo se ha dado a conocer una nueva colaboración que lanzaría un set basado en uno de los videojuegos más famosos de Nintendo.

Fue en el 2020 que se lanzó la colección de LEGO Super Mario y en el tiempo que ha pasado desde entonces hemos visto decenas de sets temáticos de Super Mario Bros., además de que hay nuevos sets anunciados que llegarán primero a Japón. Pero, parece que en 2024 habrá un nuevo videojuego adaptado a la versión de Lego y que sorprendería a los fanáticos.

Nuevo set de Lego basado en un videojuego de Nintendo

Los rumores señalan que el juego que llegaría a su versión Lego sería Legend Of Zelda, saga de videojuegos que se ha hecho famosa con el tiempo y que Nintendo ha usado como un estandarte de su compañía, ahora señalan que habrá una versión bloques de construcción del famoso Deku Tree.

El rumor proviene de 1414falconfan, conocido filtrador de la información de Lego, este usuario ha logrado adivinar varias filtraciones en el pasado y asegura que el nuevo set de Nintendo saldrá a la venta en la segunda mitad del 2024. Aunque no se sabe exactamente la versión del Deku Tree, pues podría ser la versión de Ocarina of Time, de Wind Waker o la de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom.

Según lo dicho por 1414falconfan, sería septiembre del 2024 cuando salga a la venta el set de LEGO x The Legend of Zelda temático del Deku Tree, el cual constaría de 2,500 piezas. Este set sería de los más esperados por los fanáticos, por lo que de ser real, podría ser de las piezas de Lego más vendidas y aclamadas.

