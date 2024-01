El truco definitivo para oír un mensaje de audio de WhatsApp sin que se le notifique a quien lo envió

WhatsApp nos da la oportunidad de saber cuándo una persona lee nuestros mensajes por medio del doble check azul o también conocida como confirmación de lectura. Sin embargo, los usuarios se quejaron ante la situación y la plataforma permitió cambiar esta herramienta por medio de configuración; pero los mensajes de audio aún tenían la confirmación, hasta ahora.

A pesar de que los usuarios han desactivado la confirmación de lectura de los mensajes, con los mensajes de audio es más complicado, pero no imposible quitar la doble paloma azul. Si te gustaría poder escuchar algunos mensajes de voz de WhatsApp sin que el emisor sepa, aquí te damos los pasos para poder hacerlo.

Escuchar audios de WhatsApp sin confirmación de lectura

A pesar de que se escucha como algo imposible, se puede escuchar el audio de cualquier persona en WhatsApp sin que esta persona se entere. En los últimos años los usuarios de dicha plataforma se comunican por medio de mensajes de voz; pero hay gente que no desea confirmar que vieron o escuchar el audio, ante esto, la aplicación ha permitido cambiar esto.

Si se tiene desactivada la confirmación de lectura, el doble check azul no le aparece a la persona que nos envía el mensaje hasta que no reproducimos el audio. A pesar de que las personas activan el modo avión con el objetivo de escuchar el mensaje y que no aparezca la confirmación, este truco no funciona con los audios.

Es por esto que WhatsApp nos da la posibilidad de que escuchemos el audio sin marcar la confirmación de lectura. El truco es reenviar el audio a un chat de nuestro propio número, con esto se podrá escuchar el mensaje sin que el emisor sepa si escuchamos o no el audio que nos fue enviado.

